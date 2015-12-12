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Konyasporun’un En İstikrarlısı Kaptanı Oldu

Konyasporun’un En İstikrarlısı Kaptanı Oldu

20 Mayıs 2016, 20:31 0 Yorum

Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!

Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!

20 Mayıs 2016, 20:09 0 Yorum

Konyaspor’un En İyisi Traore

Konyaspor’un En İyisi Traore

20 Mayıs 2016, 19:25 0 Yorum

Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?

Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?

19 Mayıs 2016, 20:01 0 Yorum

Konyasporlu Alban Meha Suudi Arabistan’a Gidiiyor!

Konyasporlu Alban Meha Suudi Arabistan’a Gidiiyor!

19 Mayıs 2016, 13:27 0 Yorum

Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!

Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!

19 Mayıs 2016, 09:36 0 Yorum

Torku Konyaspor Ligin Son Maçında Şampiyon'u Devirdi

Torku Konyaspor Ligin Son Maçında Şampiyon'u Devirdi

18 Mayıs 2016, 21:04 0 Yorum

Şampiyon Beşiktaş Gövde Gösterisi Yapacak!

Şampiyon Beşiktaş Gövde Gösterisi Yapacak!

17 Mayıs 2016, 12:17 0 Yorum

Bursaspor 1 - 1 Torku Konyaspor Maç Sona Erdi

Bursaspor 1 - 1 Torku Konyaspor Maç Sona Erdi

14 Mayıs 2016, 17:07 0 Yorum

Torku Konyaspor'un adı değişti! İşte Konyaspor'un yeni adı

Torku Konyaspor'un adı değişti! İşte Konyaspor'un yeni adı

21 Nisan 2016, 07:50 0 Yorum

Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!

Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!

20 Nisan 2016, 22:09 0 Yorum

Torku Konyaspor Eskişehirspor'u da ezip geçti!

Torku Konyaspor Eskişehirspor'u da ezip geçti!

16 Nisan 2016, 12:53 0 Yorum

Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!

Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!

10 Nisan 2016, 10:53 0 Yorum

Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama

Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama

19 Mart 2016, 13:43 0 Yorum

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

02 Şubat 2016, 14:00 0 Yorum

Torku Konyaspor İnegölspor karşısında beklenmedik sonuç

Torku Konyaspor İnegölspor karşısında beklenmedik sonuç

09 Ocak 2016, 15:26 0 Yorum

Murat Erdoğan Torku Konyaspor ile yollarını ayırdı

Murat Erdoğan Torku Konyaspor ile yollarını ayırdı

29 Aralık 2015, 15:17 0 Yorum

Torku Konyaspor'u Ömer Ali Şahiner ve Vukovic sırtlıyor

Torku Konyaspor'u Ömer Ali Şahiner ve Vukovic sırtlıyor

29 Aralık 2015, 10:02 0 Yorum

Aykut Kocaman takımını eleştirdi

Aykut Kocaman takımını eleştirdi

28 Aralık 2015, 09:58 0 Yorum

Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Aralık 2015, 15:18 0 Yorum

Kasımpaşa Torku Konyaspor'u Eren Derdiyok ile devirdi 2 - 1 Geniş Özeti Golleri

Kasımpaşa Torku Konyaspor'u Eren Derdiyok ile devirdi 2 - 1 Geniş Özeti Golleri

12 Aralık 2015, 13:41 0 Yorum