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Konyasporun’un En İstikrarlısı Kaptanı Oldu
20 Mayıs 2016, 20:31 0 Yorum
Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!
20 Mayıs 2016, 20:09 0 Yorum
Konyaspor’un En İyisi Traore
20 Mayıs 2016, 19:25 0 Yorum
Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?
19 Mayıs 2016, 20:01 0 Yorum
Konyasporlu Alban Meha Suudi Arabistan’a Gidiiyor!
19 Mayıs 2016, 13:27 0 Yorum
Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!
19 Mayıs 2016, 09:36 0 Yorum
Torku Konyaspor Ligin Son Maçında Şampiyon'u Devirdi
18 Mayıs 2016, 21:04 0 Yorum
Şampiyon Beşiktaş Gövde Gösterisi Yapacak!
17 Mayıs 2016, 12:17 0 Yorum
Bursaspor 1 - 1 Torku Konyaspor Maç Sona Erdi
14 Mayıs 2016, 17:07 0 Yorum
Torku Konyaspor'un adı değişti! İşte Konyaspor'un yeni adı
21 Nisan 2016, 07:50 0 Yorum
Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!
20 Nisan 2016, 22:09 0 Yorum
Torku Konyaspor Eskişehirspor'u da ezip geçti!
16 Nisan 2016, 12:53 0 Yorum
Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!
10 Nisan 2016, 10:53 0 Yorum
Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama
19 Mart 2016, 13:43 0 Yorum
Torku Konyaspor İnegölspor karşısında beklenmedik sonuç
09 Ocak 2016, 15:26 0 Yorum
Murat Erdoğan Torku Konyaspor ile yollarını ayırdı
29 Aralık 2015, 15:17 0 Yorum
Torku Konyaspor'u Ömer Ali Şahiner ve Vukovic sırtlıyor
29 Aralık 2015, 10:02 0 Yorum
Aykut Kocaman takımını eleştirdi
28 Aralık 2015, 09:58 0 Yorum
Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
21 Aralık 2015, 15:18 0 Yorum
Kasımpaşa Torku Konyaspor'u Eren Derdiyok ile devirdi 2 - 1 Geniş Özeti Golleri
12 Aralık 2015, 13:41 0 Yorum