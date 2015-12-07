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Türkiye kupası ASLANLARIN!
27 Mayıs 2016, 07:34 0 Yorum
Dursun Özbek O Kupayı İstiyor!
24 Mayıs 2016, 11:52 0 Yorum
Fenerbahçe'de Transfer Planı Tamam
14 Mayıs 2016, 17:46 0 Yorum
Türkiye Kupası son hafta fikstürü ve maç programı
25 Ocak 2016, 08:44 0 Yorum
Cenk Tosun'un Sakatlığı Ne Durumda? Cenk Tosun Kaç Maç Kaçıracak?
18 Aralık 2015, 03:59 0 Yorum
Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Açıklama! Transfer Yapılacak!
18 Aralık 2015, 01:48 0 Yorum
Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon fırtınası esti
17 Aralık 2015, 18:24 0 Yorum
Türkiye Kupası F Grubu ilk Maçları Sonuçlandı
15 Aralık 2015, 22:20 0 Yorum
500T Otobüs hattında bir ikinci lig ekibi
12 Aralık 2015, 10:49 0 Yorum