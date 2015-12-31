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Galatasaraylı Sinan Gümüş’e Yoğun İlgi
23 Mayıs 2016, 11:31 0 Yorum
Sinan Gümüş Neden A Milli Takıma Katılamıyor?
22 Mayıs 2016, 11:25 0 Yorum
Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün sakatlığı moralleri bozdu
06 Şubat 2016, 22:46 0 Yorum
Selçuk İnan'dan Sinan Gümüş'e Destek! 'Galatasaray'dasın artık'
02 Şubat 2016, 16:41 0 Yorum
Fatih Terim'in yeni prensi Sinan Gümüş!
02 Şubat 2016, 11:50 0 Yorum
Avrupa kulüplerinin yeni hedefi Sinan Gümüş
28 Ocak 2016, 08:47 0 Yorum
Galatasaray'ın prensinden flaş açıklamalar
17 Ocak 2016, 11:44 0 Yorum
Galatasaray'ın yeni prensi Sinan Gümüş'ün performansı parmak ısırtıyor
17 Ocak 2016, 11:03 0 Yorum
Galatasaraylı genç yıldız futbolcu dan samimi açıklamalar
11 Ocak 2016, 14:13 0 Yorum
Hikmet Karaman Sinan Gümüş iddialarına açıklık getirdi
11 Ocak 2016, 12:40 0 Yorum
Kayserispor Kulübü'nden Sinan Gümüş ve Mustafa Pektemek Açıklaması
31 Aralık 2015, 12:41 0 Yorum