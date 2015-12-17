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Galatasaray Sabri ve Emre Çolak Hakkında Kararını Açıkladı!
14 Mayıs 2016, 10:32 0 Yorum
Emre Çolak'tan Levent Tüzemen'e sert cevap
22 Nisan 2016, 11:12 0 Yorum
Cimbomda Sabri ve Bilal Sakatlandı!
03 Mart 2016, 09:30 0 Yorum
Sabri Sarıoğlu hakkında çıkan haberlere sitem etti!
22 Şubat 2016, 11:02 0 Yorum
Erman Toroğlu Sabri Sarıoğlu takliti yaptı sosyal medya yıkıldı!
22 Şubat 2016, 10:11 0 Yorum
Sabri Sarıoğlu eşini şımartmaya devam ediyor
18 Şubat 2016, 09:41 0 Yorum
Eleştirilerin hedefindeki Sabri Sarıoğlu asistlerine devam ediyor
17 Ocak 2016, 13:49 0 Yorum
Sabri Sarıoğlu hiçbir yere gitmiyor
27 Aralık 2015, 10:41 0 Yorum
Mustafa Denizli 9 Futbolcuyu gözden çıkardı
17 Aralık 2015, 11:29 0 Yorum