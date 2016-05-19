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Göztepe Süper Lig transferlerine başladı
17 Temmuz 2017, 15:32 0 Yorum
Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...
09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum
Süper Ligin 2015-2016 En İyi Kadrosu!
24 Mayıs 2016, 16:24 0 Yorum
Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!
24 Mayıs 2016, 16:20 0 Yorum
Mario Gomez Kararsız Kalıyor!
24 Mayıs 2016, 16:04 0 Yorum
Yılmaz Vural “21 Yıllık Özlem Bitecek”
24 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum
Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”
23 Mayıs 2016, 22:03 0 Yorum
Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!
23 Mayıs 2016, 11:37 0 Yorum
Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca
23 Mayıs 2016, 11:28 0 Yorum
Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!
23 Mayıs 2016, 11:22 0 Yorum
Galatasaray’da Forvet Rodallega Bilmecesi!
23 Mayıs 2016, 11:01 0 Yorum
Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?
23 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum
Lucescu Açıkladı “Galatasaray İle Görüşmedim”
22 Mayıs 2016, 22:04 0 Yorum
Beşiktaş’ın 76 Golünün 26’sı Mario Gomez’den
22 Mayıs 2016, 10:59 0 Yorum
Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor
22 Mayıs 2016, 10:52 0 Yorum
Süper Ligde 40 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı
22 Mayıs 2016, 10:49 0 Yorum
Süper Lig’de 40 Teknik Adam Göre Yaptı
21 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum
Stoch, Sercan ve Hosogai Bursaspor’dan Ayrılıyor!
20 Mayıs 2016, 14:56 0 Yorum
Süper Lig 2015-2016 Özeti
20 Mayıs 2016, 13:34 0 Yorum
İşte Süper Ligin Kralı Mario Gomez ve Tacı
20 Mayıs 2016, 12:13 0 Yorum
Fenerbahçe Tarihi Bir Değişime Gidiyor 12 Futbolcunun Sözleşmesi Bitiyor
20 Mayıs 2016, 12:10 0 Yorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu
20 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum
Süper Lig’in Bu Yılki Çerçevesi Belli Oldu
20 Mayıs 2016, 11:08 0 Yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”
19 Mayıs 2016, 22:47 0 Yorum