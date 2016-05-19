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Göztepe Süper Lig transferlerine başladı

Göztepe Süper Lig transferlerine başladı

17 Temmuz 2017, 15:32 0 Yorum

Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...

09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum

Süper Ligin 2015-2016 En İyi Kadrosu!

Süper Ligin 2015-2016 En İyi Kadrosu!

24 Mayıs 2016, 16:24 0 Yorum

Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!

Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!

24 Mayıs 2016, 16:20 0 Yorum

Mario Gomez Kararsız Kalıyor!

Mario Gomez Kararsız Kalıyor!

24 Mayıs 2016, 16:04 0 Yorum

Yılmaz Vural “21 Yıllık Özlem Bitecek”

Yılmaz Vural “21 Yıllık Özlem Bitecek”

24 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum

Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

23 Mayıs 2016, 22:03 0 Yorum

Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!

Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!

23 Mayıs 2016, 11:37 0 Yorum

Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca

Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca

23 Mayıs 2016, 11:28 0 Yorum

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

23 Mayıs 2016, 11:22 0 Yorum

Galatasaray’da Forvet Rodallega Bilmecesi!

Galatasaray’da Forvet Rodallega Bilmecesi!

23 Mayıs 2016, 11:01 0 Yorum

Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

23 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum

Lucescu Açıkladı “Galatasaray İle Görüşmedim”

Lucescu Açıkladı “Galatasaray İle Görüşmedim”

22 Mayıs 2016, 22:04 0 Yorum

Beşiktaş’ın 76 Golünün 26’sı Mario Gomez’den

Beşiktaş’ın 76 Golünün 26’sı Mario Gomez’den

22 Mayıs 2016, 10:59 0 Yorum

Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor

Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor

22 Mayıs 2016, 10:52 0 Yorum

Süper Ligde 40 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı

Süper Ligde 40 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı

22 Mayıs 2016, 10:49 0 Yorum

Süper Lig’de 40 Teknik Adam Göre Yaptı

Süper Lig’de 40 Teknik Adam Göre Yaptı

21 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum

Stoch, Sercan ve Hosogai Bursaspor’dan Ayrılıyor!

Stoch, Sercan ve Hosogai Bursaspor’dan Ayrılıyor!

20 Mayıs 2016, 14:56 0 Yorum

Süper Lig 2015-2016 Özeti

Süper Lig 2015-2016 Özeti

20 Mayıs 2016, 13:34 0 Yorum

İşte Süper Ligin Kralı Mario Gomez ve Tacı

İşte Süper Ligin Kralı Mario Gomez ve Tacı

20 Mayıs 2016, 12:13 0 Yorum

Fenerbahçe Tarihi Bir Değişime Gidiyor 12 Futbolcunun Sözleşmesi Bitiyor

Fenerbahçe Tarihi Bir Değişime Gidiyor 12 Futbolcunun Sözleşmesi Bitiyor

20 Mayıs 2016, 12:10 0 Yorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu

Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu

20 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum

Süper Lig’in Bu Yılki Çerçevesi Belli Oldu

Süper Lig’in Bu Yılki Çerçevesi Belli Oldu

20 Mayıs 2016, 11:08 0 Yorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”

Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”

19 Mayıs 2016, 22:47 0 Yorum