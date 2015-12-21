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'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?

'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?

12 Ağustos 2016, 12:44 0 Yorum

Flaş Gelişme! O İsim Galatasaray ile Yollarını Ayırıyor!

Flaş Gelişme! O İsim Galatasaray ile Yollarını Ayırıyor!

17 Mayıs 2016, 13:08 0 Yorum

Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!

Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!

15 Şubat 2016, 15:46 0 Yorum

Ryan Donk Maçın hakemine patladı

Ryan Donk Maçın hakemine patladı

24 Ocak 2016, 12:08 0 Yorum

Galatasaray'da Ryan Donk'un performansı yüzleri güldürüyor

Galatasaray'da Ryan Donk'un performansı yüzleri güldürüyor

18 Ocak 2016, 20:15 0 Yorum

Galatasaray Karşıyaka Karşısında Rahat Kazandı

Galatasaray Karşıyaka Karşısında Rahat Kazandı

12 Ocak 2016, 21:02 0 Yorum

Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi

Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi

11 Ocak 2016, 11:41 0 Yorum

Mustafa Denizli Ryan Donk'u özel hazırlıyor

Mustafa Denizli Ryan Donk'u özel hazırlıyor

08 Ocak 2016, 18:06 0 Yorum

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk idmanda

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk idmanda

05 Ocak 2016, 16:39 0 Yorum

Galatasaray'ın kaptığı Ryan Donk için Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın kaptığı Ryan Donk için Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

05 Ocak 2016, 16:34 0 Yorum

Ryan Donk'un imza tarihi netleşti

Ryan Donk'un imza tarihi netleşti

04 Ocak 2016, 10:39 0 Yorum

Ryan Donk'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj

Ryan Donk'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj

04 Ocak 2016, 07:44 0 Yorum

Ryan Donk Galatasaray İdmanına Çıkmaya Hazırlanıyor

Ryan Donk Galatasaray İdmanına Çıkmaya Hazırlanıyor

03 Ocak 2016, 09:13 0 Yorum

Sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi Ryan Babel verdi

Sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi Ryan Babel verdi

30 Aralık 2015, 13:47 0 Yorum

Yeni transfer Ryan Donk iddialı açıklamalar yaptı

Yeni transfer Ryan Donk iddialı açıklamalar yaptı

29 Aralık 2015, 12:34 0 Yorum

Rıza Çalımbay anlaşıldığı kesin gözüyle bakılan Ryan Donk hakkında konuştu

Rıza Çalımbay anlaşıldığı kesin gözüyle bakılan Ryan Donk hakkında konuştu

24 Aralık 2015, 13:44 0 Yorum

Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da

Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da

24 Aralık 2015, 11:35 0 Yorum

Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması

22 Aralık 2015, 12:27 0 Yorum

Ryan Donk'un zor anları gazeteciye yalvardı

Ryan Donk'un zor anları gazeteciye yalvardı

21 Aralık 2015, 10:30 0 Yorum