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'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?
12 Ağustos 2016, 12:44 0 Yorum
Flaş Gelişme! O İsim Galatasaray ile Yollarını Ayırıyor!
17 Mayıs 2016, 13:08 0 Yorum
Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!
15 Şubat 2016, 15:46 0 Yorum
Ryan Donk Maçın hakemine patladı
24 Ocak 2016, 12:08 0 Yorum
Galatasaray'da Ryan Donk'un performansı yüzleri güldürüyor
18 Ocak 2016, 20:15 0 Yorum
Galatasaray Karşıyaka Karşısında Rahat Kazandı
12 Ocak 2016, 21:02 0 Yorum
Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi
11 Ocak 2016, 11:41 0 Yorum
Mustafa Denizli Ryan Donk'u özel hazırlıyor
08 Ocak 2016, 18:06 0 Yorum
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk idmanda
05 Ocak 2016, 16:39 0 Yorum
Galatasaray'ın kaptığı Ryan Donk için Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu
05 Ocak 2016, 16:34 0 Yorum
Ryan Donk'un imza tarihi netleşti
04 Ocak 2016, 10:39 0 Yorum
Ryan Donk'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj
04 Ocak 2016, 07:44 0 Yorum
Ryan Donk Galatasaray İdmanına Çıkmaya Hazırlanıyor
03 Ocak 2016, 09:13 0 Yorum
Sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi Ryan Babel verdi
30 Aralık 2015, 13:47 0 Yorum
Yeni transfer Ryan Donk iddialı açıklamalar yaptı
29 Aralık 2015, 12:34 0 Yorum
Rıza Çalımbay anlaşıldığı kesin gözüyle bakılan Ryan Donk hakkında konuştu
24 Aralık 2015, 13:44 0 Yorum
Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da
24 Aralık 2015, 11:35 0 Yorum
Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması
22 Aralık 2015, 12:27 0 Yorum
Ryan Donk'un zor anları gazeteciye yalvardı
21 Aralık 2015, 10:30 0 Yorum