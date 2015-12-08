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Oğuzhan Özyakup Real Socieadad’a Gidiyor!
20 Mayıs 2016, 11:47 0 Yorum
Real Sociedad Bruma'nın Bonservisini ödeme kararı aldı!
11 Şubat 2016, 09:48 0 Yorum
Galatasaray'a Bruma'dan güzel haber
05 Şubat 2016, 09:27 0 Yorum
Bruma'nın talipleri her geçen gün artıyor
14 Ocak 2016, 08:39 0 Yorum
Real Sociedad'dan beklenmedik hamle
07 Ocak 2016, 09:08 0 Yorum
Real Sociedad ve Nihat Kahveci hakkında şok iddia
05 Ocak 2016, 10:13 0 Yorum
Bruma Real Sociedad'da gollerine devam ediyor
03 Ocak 2016, 13:58 0 Yorum
Son İki Maçta Harikalar Yaratan Bruma İspanyolları Etkilemeyi Başardı
08 Aralık 2015, 17:06 0 Yorum