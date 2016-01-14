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Zidane: Ronaldo Maça Hazır Olacak

Zidane: Ronaldo Maça Hazır Olacak

24 Mayıs 2016, 12:19 0 Yorum

Real Madrid’te Ronaldo Krizi!

Real Madrid’te Ronaldo Krizi!

24 Mayıs 2016, 12:11 0 Yorum

Yıldız Futbolcu Şampiyonlar Ligi İçin Özel Krampon Yaptırdı

Yıldız Futbolcu Şampiyonlar Ligi İçin Özel Krampon Yaptırdı

23 Mayıs 2016, 20:53 0 Yorum

Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu

Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu

14 Mayıs 2016, 17:14 0 Yorum

La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor

La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor

14 Mayıs 2016, 16:51 0 Yorum

Ronaldo'dan kötü haber!

Ronaldo'dan kötü haber!

28 Nisan 2016, 13:19 0 Yorum

Fenerbahçe Real Madrid'i yenerek seride öne geçti!

Fenerbahçe Real Madrid'i yenerek seride öne geçti!

12 Nisan 2016, 22:33 0 Yorum

Cristiano Ronaldo Wolfsburg'a acımadı!

Cristiano Ronaldo Wolfsburg'a acımadı!

12 Nisan 2016, 22:13 0 Yorum

Cristiano Ronaldo attı El Classico Real Madrid'in oldu!

Cristiano Ronaldo attı El Classico Real Madrid'in oldu!

02 Nisan 2016, 21:39 0 Yorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu

16 Mart 2016, 23:05 0 Yorum

Celta Vigo'ya Real Madrid Çarptı 7-1!

Celta Vigo'ya Real Madrid Çarptı 7-1!

05 Mart 2016, 18:49 0 Yorum

Madrid derbisinde gülen taraf Atletico oldu!

Madrid derbisinde gülen taraf Atletico oldu!

27 Şubat 2016, 17:30 0 Yorum

Real Madrid deplasmanda tur kapısını araladı!

Real Madrid deplasmanda tur kapısını araladı!

18 Şubat 2016, 09:50 0 Yorum

Ronaldo'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı

Ronaldo'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı

08 Şubat 2016, 18:01 0 Yorum

Neymar iddiası çok konuşulacağa benziyor!

Neymar iddiası çok konuşulacağa benziyor!

08 Şubat 2016, 16:31 0 Yorum

Granada karşısında zorlanan Real Madrid 3 puanı alan taraf oldu

Granada karşısında zorlanan Real Madrid 3 puanı alan taraf oldu

08 Şubat 2016, 07:49 0 Yorum

Real Madrid karşısında Espanyol darmadağın oldu!

Real Madrid karşısında Espanyol darmadağın oldu!

01 Şubat 2016, 08:11 0 Yorum

Real Madrid yeni bir rekora hazırlık yapıyor

Real Madrid yeni bir rekora hazırlık yapıyor

30 Ocak 2016, 11:47 0 Yorum

Ortaya atılan iddialara Neymar'ın babasından açıklama

Ortaya atılan iddialara Neymar'ın babasından açıklama

23 Ocak 2016, 15:15 0 Yorum

Real Madrid Neymar İçin Çıldırdı

Real Madrid Neymar İçin Çıldırdı

23 Ocak 2016, 11:58 0 Yorum

Real Madrid Sporting Gijon'a gol oldu yağdı

Real Madrid Sporting Gijon'a gol oldu yağdı

18 Ocak 2016, 09:15 0 Yorum

Manchester United'da David De Gea net konuştu

Manchester United'da David De Gea net konuştu

17 Ocak 2016, 12:32 0 Yorum

Şok gerçek ortaya çıktı Real Madrid'in ceza alma sebebi belli oldu

Şok gerçek ortaya çıktı Real Madrid'in ceza alma sebebi belli oldu

15 Ocak 2016, 11:36 0 Yorum

Real Madrid ve Atletico Madrid'e büyük şok

Real Madrid ve Atletico Madrid'e büyük şok

14 Ocak 2016, 13:02 0 Yorum