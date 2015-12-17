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Rıza Çalımbay maç sonu tebrik etti!
27 Şubat 2016, 15:25 0 Yorum
Olaylı maçın ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu!
21 Şubat 2016, 16:35 0 Yorum
Rıza Çalımbay isyan bayrağını açtı!
09 Şubat 2016, 09:19 0 Yorum
Maç esnasında Rıza Çalımbay'dan şok hareket
16 Ocak 2016, 17:42 0 Yorum
Rıza Çalımbay'dan ikinci yarı için önemli açıklamalar
09 Ocak 2016, 11:26 0 Yorum
Galatasaray'ın kaptığı Ryan Donk için Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu
05 Ocak 2016, 16:34 0 Yorum
Rıza Çalımbay flaş transferi resmen açıkladı
26 Aralık 2015, 20:07 0 Yorum
Rıza Çalımbay anlaşıldığı kesin gözüyle bakılan Ryan Donk hakkında konuştu
24 Aralık 2015, 13:44 0 Yorum
Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması
22 Aralık 2015, 12:27 0 Yorum
Kasımpaşa gözünü Préjuce Nakoulma'ya dikti
17 Aralık 2015, 10:17 0 Yorum