Arama Sonuçları
Almanya’da Mario Gomez ve Podolski Kavgası!
18 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum
Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!
17 Mayıs 2016, 18:25 2 Yorum
Emre Çolak'tan Levent Tüzemen'e sert cevap
22 Nisan 2016, 11:12 0 Yorum
Podolski'nin başı yönetimle belada
05 Nisan 2016, 07:11 0 Yorum
Podolski İstanbul krallar gibi yaşıyor!
04 Mart 2016, 08:41 0 Yorum
Podolski hakkında asıl gerçek şaşırttı!
28 Şubat 2016, 12:44 0 Yorum
Sneijder ve Podolski haftaya yok!
22 Şubat 2016, 13:03 0 Yorum
Podolski'nin oynamasını menajeri engelledi!
11 Şubat 2016, 09:40 0 Yorum
Podolski'nin durumu moralleri bozdu!
09 Şubat 2016, 09:25 0 Yorum
Muslera ve Podolski Çin takımına transfer olacak mı?
08 Şubat 2016, 16:04 0 Yorum
Podolski ve Denayer takıma geri döndü
05 Şubat 2016, 11:00 0 Yorum
Mustafa Denizli'nin Podolski rahatsızlığı
07 Aralık 2015, 18:51 0 Yorum