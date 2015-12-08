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Hakkari'den Bir Kez Daha Acı Haber Geldi: 1 Şehit 6 Yaralı
15 Mayıs 2016, 15:27 0 Yorum
11.Cumhurbaşkanı Gül Açıklamalarda Bulundu
15 Mayıs 2016, 15:00 0 Yorum
PKK Yaptığı Katliamı Köylülerin Üzerine Attı!
15 Mayıs 2016, 14:53 0 Yorum
PKK büyük bozguna uğradı mühimmata darbe!
26 Şubat 2016, 18:15 0 Yorum
Ödüllü ihbar ile terörist avı
05 Ocak 2016, 10:50 0 Yorum
PKK Şırnak'ta 3 aylık bebekle dedesini katletti
26 Aralık 2015, 14:39 0 Yorum
Sabiha Gökçen'e yapılan saldırıyı o örgüt üstlendi
26 Aralık 2015, 12:57 0 Yorum
Cizre'de bir askerimiz şehit 6 PKK'lı terörist öldürüldü
25 Aralık 2015, 08:17 0 Yorum
Mardin Nusaybin'de Emniyet Güçleri Terörist Avına Devam Ediyor
23 Aralık 2015, 11:17 0 Yorum
Terör Örgütü PKK'nın Çaresizliği Telsiz Konuşmalarına Böyle Yansıdı
22 Aralık 2015, 17:20 0 Yorum
Barzani'den PKK'nın Beklemediği Sert Açıklama
19 Aralık 2015, 23:06 0 Yorum
Bilanço her geçen gün dahada artıyor 110 PKK'lı öldürüldü!
19 Aralık 2015, 21:08 0 Yorum
PKK Cizre'deki hataneye şok saldırı roketatar kullandılar
18 Aralık 2015, 13:42 0 Yorum
Bingöl'de PKK’ya ağır darbe! Bakın neler ele geçirildi!
13 Aralık 2015, 00:32 0 Yorum
Bitlis ve Bingöl'de PKK' Sığınağına Operasyon
12 Aralık 2015, 22:38 0 Yorum
PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor
12 Aralık 2015, 14:20 0 Yorum
PKK Mardin Nusaybin'i yaşanamaz bir ilçe haline getirdi
10 Aralık 2015, 14:42 0 Yorum
PKK'nın sözde mezarlığı silah cephaneliği çıktı
10 Aralık 2015, 13:08 0 Yorum
Diyarbakır Valiliğinden Fotoğraflı Açıklama
08 Aralık 2015, 12:14 0 Yorum