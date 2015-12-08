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Hakkari'den Bir Kez Daha Acı Haber Geldi: 1 Şehit 6 Yaralı

Hakkari'den Bir Kez Daha Acı Haber Geldi: 1 Şehit 6 Yaralı

15 Mayıs 2016, 15:27 0 Yorum

11.Cumhurbaşkanı Gül Açıklamalarda Bulundu

11.Cumhurbaşkanı Gül Açıklamalarda Bulundu

15 Mayıs 2016, 15:00 0 Yorum

PKK Yaptığı Katliamı Köylülerin Üzerine Attı!

PKK Yaptığı Katliamı Köylülerin Üzerine Attı!

15 Mayıs 2016, 14:53 0 Yorum

PKK büyük bozguna uğradı mühimmata darbe!

PKK büyük bozguna uğradı mühimmata darbe!

26 Şubat 2016, 18:15 0 Yorum

Şırnak'ta 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı! İşte şehidimizin kimliği!

Şırnak'ta 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı! İşte şehidimizin kimliği!

10 Şubat 2016, 01:43 0 Yorum

Ödüllü ihbar ile terörist avı

Ödüllü ihbar ile terörist avı

05 Ocak 2016, 10:50 0 Yorum

PKK Şırnak'ta 3 aylık bebekle dedesini katletti

PKK Şırnak'ta 3 aylık bebekle dedesini katletti

26 Aralık 2015, 14:39 0 Yorum

Sabiha Gökçen'e yapılan saldırıyı o örgüt üstlendi

Sabiha Gökçen'e yapılan saldırıyı o örgüt üstlendi

26 Aralık 2015, 12:57 0 Yorum

Cizre'de bir askerimiz şehit 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Cizre'de bir askerimiz şehit 6 PKK'lı terörist öldürüldü

25 Aralık 2015, 08:17 0 Yorum

Mardin Nusaybin'de Emniyet Güçleri Terörist Avına Devam Ediyor

Mardin Nusaybin'de Emniyet Güçleri Terörist Avına Devam Ediyor

23 Aralık 2015, 11:17 0 Yorum

Terör Örgütü PKK'nın Çaresizliği Telsiz Konuşmalarına Böyle Yansıdı

Terör Örgütü PKK'nın Çaresizliği Telsiz Konuşmalarına Böyle Yansıdı

22 Aralık 2015, 17:20 0 Yorum

Barzani'den PKK'nın Beklemediği Sert Açıklama

Barzani'den PKK'nın Beklemediği Sert Açıklama

19 Aralık 2015, 23:06 0 Yorum

Bilanço her geçen gün dahada artıyor 110 PKK'lı öldürüldü!

Bilanço her geçen gün dahada artıyor 110 PKK'lı öldürüldü!

19 Aralık 2015, 21:08 0 Yorum

PKK Cizre'deki hataneye şok saldırı roketatar kullandılar

PKK Cizre'deki hataneye şok saldırı roketatar kullandılar

18 Aralık 2015, 13:42 0 Yorum

Bingöl'de PKK’ya ağır darbe! Bakın neler ele geçirildi!

Bingöl'de PKK’ya ağır darbe! Bakın neler ele geçirildi!

13 Aralık 2015, 00:32 0 Yorum

Bitlis ve Bingöl'de PKK' Sığınağına Operasyon

Bitlis ve Bingöl'de PKK' Sığınağına Operasyon

12 Aralık 2015, 22:38 0 Yorum

PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor

PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor

12 Aralık 2015, 14:20 0 Yorum

PKK Mardin Nusaybin'i yaşanamaz bir ilçe haline getirdi

PKK Mardin Nusaybin'i yaşanamaz bir ilçe haline getirdi

10 Aralık 2015, 14:42 0 Yorum

PKK'nın sözde mezarlığı silah cephaneliği çıktı

PKK'nın sözde mezarlığı silah cephaneliği çıktı

10 Aralık 2015, 13:08 0 Yorum

Diyarbakır Valiliğinden Fotoğraflı Açıklama

Diyarbakır Valiliğinden Fotoğraflı Açıklama

08 Aralık 2015, 12:14 0 Yorum