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Messi, Muslera'yı üzdü!
02 Eylül 2016, 11:47 0 Yorum
Emre Mor'dan Arda Turan'a destek
18 Haziran 2016, 14:56 0 Yorum
Rihanna ve Messi Antalya’ya Geliyor!
24 Mayıs 2016, 10:36 0 Yorum
Kim Daha Çok Kazanıyor, Messi'mi Ronaldo'mu?
12 Mayıs 2016, 19:31 0 Yorum
Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!
12 Mayıs 2016, 17:50 0 Yorum
Mario Gomez Messi ve Ronaldo'ya Meydan Okudu!
12 Mayıs 2016, 10:58 0 Yorum
Messi'den gelen şok haberler Barcelona tedirgin!
09 Şubat 2016, 08:29 0 Yorum
Sergio Agüero'dan Lionel Messi presi
23 Ocak 2016, 15:19 0 Yorum
Iraklı Minik Messi Dünyada İlgi Odağı
16 Ocak 2016, 11:03 0 Yorum
Gerardo Martino'dan flaş Lionel Messi kararı
11 Ocak 2016, 13:49 0 Yorum
Thierry Henry'den sürpriz Messi çıkışı
08 Ocak 2016, 18:29 0 Yorum
L'Equipe Gazetesinden Ronaldo'ya büyük şok
02 Ocak 2016, 13:30 0 Yorum