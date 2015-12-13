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Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca
23 Mayıs 2016, 11:28 0 Yorum
Medipol Başakşehir'in gözü avrupa biletinde!
27 Şubat 2016, 17:25 0 Yorum
Abdullah Avcı zaferi böyle yorumladı!
27 Şubat 2016, 17:20 0 Yorum
Medipol Başakşehir fırsat tepti
26 Ocak 2016, 11:51 0 Yorum
Medipol Başakşehir Şanlıurfaspor'u rahat geçti
21 Ocak 2016, 15:18 0 Yorum
Antalyaspor'un mağlubiyetine Samuel Eto'da engel olamadı
17 Ocak 2016, 15:11 0 Yorum
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den ayrılış sürecini anlattı
10 Ocak 2016, 10:22 0 Yorum
Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor
26 Aralık 2015, 11:50 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den Fernandao'ya sert eleştiri
14 Aralık 2015, 00:51 0 Yorum
Vitor Pereira ve Volkan Demirel'den ŞOK açıklama!
14 Aralık 2015, 00:47 0 Yorum
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçına Doğru
13 Aralık 2015, 11:14 0 Yorum