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İlkay Gündoğan Manchester City ile Anlaştı!
23 Mayıs 2016, 10:19 0 Yorum
Manchester City İlkay Gündoğan’ın Peşinde!
22 Mayıs 2016, 22:00 0 Yorum
Manchester City PSG'yi yenerek tarihe geçti!
12 Nisan 2016, 22:05 0 Yorum
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu
16 Mart 2016, 23:05 0 Yorum
İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!
03 Mart 2016, 16:46 0 Yorum
Kupada mutlu sona Manchester City ulaştı!
29 Şubat 2016, 10:38 0 Yorum
Manchester City'de Pep Guardiola devri resmen başladı
01 Şubat 2016, 13:53 0 Yorum
Manchester City'de büyük şok De Bruyne 6 hafta yok!
29 Ocak 2016, 09:16 0 Yorum
Çin ekibi çıldırdı Yaya Toure'ye bomba teklif
17 Ocak 2016, 13:09 0 Yorum
Manchester City Leicester City deplasmanında 1 puana razı oldu
30 Aralık 2015, 12:23 0 Yorum
Sergio Aguero Lionel Messi Hakkında Flaş Açıklamalarda Bulundu
29 Aralık 2015, 14:07 0 Yorum
Şampiyonluğun en büyük adayı Manchester City'den logo sürprizi
26 Aralık 2015, 16:15 0 Yorum