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Podolski'den Mario Gomez'e gönderme: Bir kişi köprüden atladı diye...
28 Temmuz 2016, 11:09 0 Yorum
Podolski kanlar içinde şov yaptı
21 Nisan 2016, 07:34 0 Yorum
Lukas Podolski'den Flaş Kevin Grosskreutz Açıklaması
30 Ocak 2016, 12:56 0 Yorum
Lukas Podolski Teklifi düşünmeden reddetti
30 Ocak 2016, 10:26 0 Yorum
Galatasaraylı futbolcuya tam 27 Milyon Euro teklif ettiler!
29 Ocak 2016, 12:57 0 Yorum
Lukas Podolski kariyerine devam edeceği takımı açıkladı
18 Ocak 2016, 09:06 0 Yorum
Lukas Podolski yalan haberlere isyan etti
09 Ocak 2016, 10:04 0 Yorum
Cimbom'da Lukas Podolski şaşırttı
08 Ocak 2016, 18:35 0 Yorum
Lukas Podolski'den Galatasaray camiasına mesaj var
08 Ocak 2016, 13:23 0 Yorum
Hıncal Uluç'tan Lukas Podolski hakkında ağır eleştiri
29 Aralık 2015, 13:59 0 Yorum
Maçı bitiremeyen Lukas Podolski korkuttu
27 Aralık 2015, 19:13 0 Yorum
Wesley Sneijder Lukas Podolski Uyumu Galatasaray'ı Sırtlıyor
21 Aralık 2015, 11:13 0 Yorum
Galatasaray'ın Panzeri Lukas Podolski'ye Şok Haber
11 Aralık 2015, 17:33 0 Yorum