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Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!
12 Nisan 2016, 23:38 0 Yorum
Luis Enrique Arda Turan'ın performansını değerlendirdi!
03 Mart 2016, 12:35 0 Yorum
Luis Enrique'den Nordin Amrabat hakkında flaş açıklama
23 Ocak 2016, 15:34 0 Yorum
Luis Enrique Arda Turan'ın Espanyol performansı hakkında konuştu
07 Ocak 2016, 08:41 0 Yorum
Enrique'den Espanyol Maçı Öncesi Flaş Karar
02 Ocak 2016, 12:19 0 Yorum
Luis Enrique'den Flaş Arda Turan Açıklaması
29 Aralık 2015, 15:38 0 Yorum