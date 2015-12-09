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Messi'den Kötü Haber Geldi
08 Şubat 2016, 21:33 0 Yorum
Messi'den küçük Ahmadi'ye sürpriz davet!
01 Şubat 2016, 10:51 0 Yorum
Lionel Messi Milli Yıldızımız Arda Turan Hakkında Konuştu
12 Ocak 2016, 10:07 0 Yorum
Altın Top Ödülü Sahibini Arıyor
10 Ocak 2016, 11:30 0 Yorum
Usain Bolt yine geçti Messi geride kaldı
04 Ocak 2016, 11:04 0 Yorum
Sergio Aguero Lionel Messi Hakkında Flaş Açıklamalarda Bulundu
29 Aralık 2015, 14:07 0 Yorum
Messi'ye Büyük Şok!!
21 Aralık 2015, 12:45 0 Yorum
Cristiano Ronaldo Lionel Messi'nin rekorununu peşinde!
09 Aralık 2015, 14:10 0 Yorum