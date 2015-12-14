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City'nin yıldızı takımda kaldı!
25 Ağustos 2016, 15:08 0 Yorum
İşte Avrupa’da Lig Tablosu!
16 Mayıs 2016, 14:20 0 Yorum
Leicester City'e bahis yaptı hayatı değişti!
05 Mart 2016, 13:29 0 Yorum
Leicester City teknik direktörü şampiyonluğun favorisini açıkladı!
01 Mart 2016, 12:15 0 Yorum
Leicester Cityli Jamie Vardy'a Chelsea kancası!
31 Ocak 2016, 14:22 0 Yorum
Leicester City'de kariyerine devam eden Gökhan İnler'den flaş açıklama
02 Ocak 2016, 15:46 0 Yorum
Manchester City Leicester City deplasmanında 1 puana razı oldu
30 Aralık 2015, 12:23 0 Yorum
Arsenal liderlik için çıktığı Southampton deplasmanında dağıldı
27 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum