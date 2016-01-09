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Karşıyaka Seçimini Yaptı, Başkan Altuğ!
22 Mayıs 2016, 18:14 0 Yorum
Altınordu ve Karşıyaka Küme Düştü!
12 Mayıs 2016, 19:37 0 Yorum
Karşıyaka ligin yıldızını istiyor!
26 Ocak 2016, 15:07 0 Yorum
Karşıyaka'da çöküş devam ediyor
16 Ocak 2016, 17:09 0 Yorum
Cepheye gider gibi maça gelmişler
15 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum
Karşıyaka Galatasaray maçında skandal gerçek ortaya çıktı
15 Ocak 2016, 07:50 0 Yorum
Galatasaray Kupa Maçı için İzmir'de
12 Ocak 2016, 12:18 0 Yorum
Galatasaray Karşıyaka Karşısında Zorlanmadı
09 Ocak 2016, 20:03 0 Yorum
Galatasaray – Karşıyaka Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
09 Ocak 2016, 14:20 0 Yorum