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Sosa Beşiktaş'ın teklifini reddetti
20 Temmuz 2016, 10:12 0 Yorum
Ac Milan'ın Gözü Beşiktaşlı Jose Sosa'da
14 Mayıs 2016, 17:40 0 Yorum
Beşiktaş'ın yıldızından transfer açıklaması
06 Şubat 2016, 22:42 0 Yorum
Jose Sosa Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
04 Şubat 2016, 13:51 0 Yorum
Beşiktaş'a Jose Sosa şoku! Yıldız futbolcu ayrılıyor mu?
02 Ocak 2016, 16:03 0 Yorum
Jose Sosa oynadıkları Osmanlıspor maçını değerlendirdi
22 Aralık 2015, 09:38 0 Yorum
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş Lizbon maçı öncesi açıklama yaptı!
10 Aralık 2015, 00:02 0 Yorum