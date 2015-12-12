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Caner Erkin İnter Yolcusu!
19 Mayıs 2016, 10:58 0 Yorum
İnter Caner Erkin’i Aldı Telles’i Yolladı
13 Mayıs 2016, 10:09 0 Yorum
Galatasaray kararından sonra İnter endişeli günler yaşıyor!
03 Mart 2016, 12:04 0 Yorum
Galatasaray kulübünden eski futbolcusuna büyük jest!
20 Şubat 2016, 10:53 0 Yorum
İnter Chievo karşısında galibiyet elde etti
04 Şubat 2016, 13:44 0 Yorum
Milano Derbisinde Milan İnter'e Acımadı!
01 Şubat 2016, 08:49 0 Yorum
İnter'e Evinde Carpi Darbesi
25 Ocak 2016, 08:39 0 Yorum
Napoli - İnter Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?
19 Ocak 2016, 15:00 0 Yorum
Alex Telles takım arkadaşı Felipe Melo hakkında konuştu
22 Aralık 2015, 18:06 0 Yorum
İtalya Serie A'da Felipe Melo'ya şok ceza
22 Aralık 2015, 14:31 0 Yorum
İnter'e Felipe Melo şoku
21 Aralık 2015, 09:37 0 Yorum
Felipe Melo'dan Yuto Nagatomo'ya şok küfür
12 Aralık 2015, 17:25 0 Yorum