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DAEŞ Ramazan Ayını Kana Bulayacak
21 Mayıs 2016, 23:40 0 Yorum
5 Kişiyi İnfaz Eden IŞİD Terör Örgütünün Hedefinde İngiltere Vardı
04 Ocak 2016, 04:46 0 Yorum
Suriyeli aktivist ve gazeteci Naji Jerf Gaziantep'te öldürüldü
27 Aralık 2015, 22:46 0 Yorum
IŞİD Irak güzeli Şeyma Kasım Abdülrahman'ı telefonla tehdit etti
24 Aralık 2015, 16:42 0 Yorum
Obama'dan Beklenmedik Telefon Askerinizi Irak'tan Çekin
19 Aralık 2015, 03:37 0 Yorum
Irak Kürt Yetkililer Türk Askerine Sarıldı
10 Aralık 2015, 14:47 0 Yorum
IŞİD Bahanesi İle Bebekleri Bombaladılar
08 Aralık 2015, 10:25 0 Yorum
IŞİD'e Katılmak İsteyip Yola Çıkan 9 Kişi Kıskıvrak Yakalandı
07 Aralık 2015, 20:10 0 Yorum