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Hamit Altıntop Galatasaray'dan ayrıldı
03 Ocak 2017, 15:21 0 Yorum
Hamit Altıntop Galatasaray yönetimini şoke etti!
05 Mart 2016, 10:53 0 Yorum
Galatasaraylı yıldıza büyük şok ayağı kırıldı!
04 Mart 2016, 13:21 0 Yorum
Sarı Kırmızılı ekipte Hamit Altıntop depremi
04 Şubat 2016, 08:49 0 Yorum
Cimbom'a Hamit Altıntop ikramiyesi
31 Aralık 2015, 11:02 0 Yorum
Sözleşmesi biten Hamit Altıntop'a sürpriz bir talip çıktı
20 Aralık 2015, 12:26 0 Yorum
Mustafa Denizli 9 Futbolcuyu gözden çıkardı
17 Aralık 2015, 11:29 0 Yorum
Mustafa Denizli'den Hamit Altıntop Harekatı
07 Aralık 2015, 14:14 0 Yorum