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TFF'den flaş Hakan Şükür kararı!
22 Ağustos 2016, 14:22 0 Yorum
Galatasaray'dan Hakan Şükür kararı!
02 Ağustos 2016, 09:13 0 Yorum
Galatasaray'dan Hakan Şükür ve ihraç açıklaması
29 Temmuz 2016, 08:52 0 Yorum
Son mağlubiyetin ardından Hakan Şükür'de patladı!
29 Şubat 2016, 07:55 0 Yorum
Hakan Şükür Avrupa basınında manşetleri süslüyor
26 Şubat 2016, 09:01 0 Yorum
Hakan Şükür'den Burak Yılmaz'a Duygulandıran Veda Mesajı
07 Şubat 2016, 10:07 0 Yorum
Hakan Şükür hakkında çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı
17 Aralık 2015, 18:21 0 Yorum