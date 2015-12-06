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Kenan Sofuoğlu ve Hakan Çalhanoğlu Whatsapp Krizinden Sonra Yanyana!
23 Mayıs 2016, 21:07 0 Yorum
Tarihi Golün Sahibi Hakan Çalhanoğlu Konuştu
22 Mayıs 2016, 22:06 0 Yorum
İngiltere’ye İlk Golü Atan Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Kimdir?
22 Mayıs 2016, 18:29 0 Yorum
İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!
22 Mayıs 2016, 18:25 0 Yorum
İngiltere’ye İlk Golümüzü Atan Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu!
22 Mayıs 2016, 18:22 0 Yorum
FIFA'dan Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber
16 Mart 2016, 21:53 0 Yorum
Hakan Çalhanoğlu Almanya'da hakim karşısına çıktı!
01 Mart 2016, 12:09 0 Yorum
Hakan Çalhanoğlu Cuma Namazı hakkında konuştu!
20 Şubat 2016, 11:00 0 Yorum
Kenan Sofuoğlu Arda Turan ile buluşacak
14 Ocak 2016, 10:43 0 Yorum
Kenan Sofuoğlu'ndan Hakan Calhanoğlu'na büyük sitem
05 Ocak 2016, 21:05 0 Yorum
Bundesliga'da en iyi çıkış yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu
30 Aralık 2015, 11:21 0 Yorum
Hakan Çalhanoğlu Kabe Ziyaretini Anlattı
30 Aralık 2015, 09:19 0 Yorum
Hakan Çalhanoğlu ailesi ile Umre'de
25 Aralık 2015, 14:25 0 Yorum
Hakan Çalhanoğlu: 'Ekmek nimettir'
06 Aralık 2015, 13:23 0 Yorum