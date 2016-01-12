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Sergen Yalçın Sadece 3 Maç İçin 450 Bin TL Aldı
22 Mayıs 2016, 09:30 0 Yorum
Gaziantepspor’un Hırsız Dediği Futbolcu Erdem Şen Konuştu
21 Mayıs 2016, 13:53 0 Yorum
Gaziantepspor: “Futbolcu Erdem Şen Hırsızdır”
20 Mayıs 2016, 22:56 0 Yorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu
20 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum
Sergen Yalçın “Benim Görevim Bitmiştir”
19 Mayıs 2016, 23:15 0 Yorum
Gaziantepspor Son Anda Lige Tutundu!
19 Mayıs 2016, 21:04 0 Yorum
Gaziantepspor Kritik Maçta Taraftarını Yanında İstiyor!
16 Mayıs 2016, 19:15 0 Yorum
Gaziantepspor'da Depremler Devam Ediyor!
15 Mayıs 2016, 13:44 0 Yorum
Küme Düşen Son 2 Takım Kim Olacak!
15 Mayıs 2016, 10:20 0 Yorum
Gaziantep'te ikinci Sergen Yalçın dönemi
30 Nisan 2016, 09:40 0 Yorum
Gaziantepspor 2-0 Galatasaray Maçın Geniş Özeti Golleri
28 Şubat 2016, 17:45 0 Yorum
Gaziantepspor - Galatasaray maçına doğru!
28 Şubat 2016, 13:18 0 Yorum
Ertelenen maçlar sonrasında Kartal gol oldu yağdı
08 Şubat 2016, 08:21 0 Yorum
Gaziantepspor maçı sonrası Sinan Gümüş'ten flaş açıklamalar
01 Şubat 2016, 11:49 0 Yorum
Galatasaray - Gaziantepspor Maçının Muhtemel 11'leri
31 Ocak 2016, 11:55 0 Yorum
Gaziantepspor Habibou'yu renklerine bağladı
23 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum
Fenerbahçeli Hakan Çinemre Gaziantepspor'da
21 Ocak 2016, 11:40 0 Yorum
Mustafa Pektemek'e Gaziantepspor talip oldu
19 Ocak 2016, 13:15 0 Yorum
Gaziantepspor'dan devrim gibi karar
17 Ocak 2016, 14:23 0 Yorum
Gaziantepspor Fenerbahçeli savunma oyuncusunu renklerine bağladı
15 Ocak 2016, 16:58 0 Yorum
Trabzonspor'a Muhammet Demir Şoku
12 Ocak 2016, 13:05 0 Yorum