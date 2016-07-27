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Dursun Özbek'ten Mehmet Topal itirafı

Dursun Özbek'ten Mehmet Topal itirafı

11 Ağustos 2016, 14:50 0 Yorum

Hakan Şükür’e Galatasaray şoku

Hakan Şükür’e Galatasaray şoku

27 Temmuz 2016, 08:00 0 Yorum