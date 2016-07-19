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Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi

17 Temmuz 2017, 15:12 0 Yorum

Sneijder'in teşekkür ettiği tek Galatasaraylı Yönetici

Sneijder'in teşekkür ettiği tek Galatasaraylı Yönetici

17 Temmuz 2017, 14:06 0 Yorum

Lucescu Galatasaray ile anlaştı

Lucescu Galatasaray ile anlaştı

17 Temmuz 2017, 13:46 0 Yorum

Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor mu?

Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor mu?

14 Şubat 2017, 00:15 0 Yorum

Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

13 Şubat 2017, 23:50 0 Yorum

Bruma'dan transfer açıklaması!

Bruma'dan transfer açıklaması!

30 Eylül 2016, 13:00 0 Yorum

Galatasaray'da flaş Sneijder kararı!

Galatasaray'da flaş Sneijder kararı!

09 Eylül 2016, 14:26 0 Yorum

Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...

09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum

Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı

Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı

09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum

Didier Drogba çılgınlığı! Geri dönüyor...

Didier Drogba çılgınlığı! Geri dönüyor...

08 Eylül 2016, 13:57 0 Yorum

Galatasaray'a şok! Muslera sakatlandı

Galatasaray'a şok! Muslera sakatlandı

05 Eylül 2016, 17:40 0 Yorum

Galatasaray'da Muslera paniği

Galatasaray'da Muslera paniği

31 Ağustos 2016, 19:54 0 Yorum

Galatasaray'ın yeni Elmander'i İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni Elmander'i İstanbul'da!

30 Ağustos 2016, 07:40 0 Yorum

Galatasaray'dan Eto'o bombası!

Galatasaray'dan Eto'o bombası!

30 Ağustos 2016, 07:37 0 Yorum

'Bana Riekerink Bey desinler'

'Bana Riekerink Bey desinler'

25 Ağustos 2016, 15:12 0 Yorum

Galatasaray'dan Diarra bombası!

Galatasaray'dan Diarra bombası!

17 Ağustos 2016, 15:17 0 Yorum

'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?

'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?

12 Ağustos 2016, 12:44 0 Yorum

Galatasaray, Cavanda'yı borsaya bildirdi!

Galatasaray, Cavanda'yı borsaya bildirdi!

08 Ağustos 2016, 13:55 0 Yorum

Ümit Karan'ın ardından Evren Turhan da FETÖ'cülere savaş açtı!

Ümit Karan'ın ardından Evren Turhan da FETÖ'cülere savaş açtı!

27 Temmuz 2016, 08:03 0 Yorum

Kulüpten şok Rodallega açıklaması!

Kulüpten şok Rodallega açıklaması!

25 Temmuz 2016, 13:22 0 Yorum

Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme

Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme

22 Temmuz 2016, 10:45 0 Yorum

Galatasaray, Lucas Leiva için geri sayımda

Galatasaray, Lucas Leiva için geri sayımda

21 Temmuz 2016, 12:38 0 Yorum

Darbe Galatasaray'ı vurdu! Tafo ayrıldı

Darbe Galatasaray'ı vurdu! Tafo ayrıldı

19 Temmuz 2016, 13:40 0 Yorum

Max Kruse, Galatasaray'ı reddetti

Max Kruse, Galatasaray'ı reddetti

19 Temmuz 2016, 10:09 0 Yorum