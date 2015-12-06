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Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

23 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum

Fenerbahçe'li Gökhan Gönül Şamiyon Beşiktaş'a Transfer Oldu

Fenerbahçe'li Gökhan Gönül Şamiyon Beşiktaş'a Transfer Oldu

19 Mayıs 2016, 11:08 0 Yorum

Gökhan Gönül Anlaştı Fenerbahçe’den Ayrılıyor!

Gökhan Gönül Anlaştı Fenerbahçe’den Ayrılıyor!

17 Mayıs 2016, 20:55 0 Yorum

Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!

Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!

16 Mayıs 2016, 21:15 0 Yorum

Gökhan Gönül ve Mehmet Topal Ücretlerine Zam İstedi

Gökhan Gönül ve Mehmet Topal Ücretlerine Zam İstedi

14 Mayıs 2016, 18:02 0 Yorum

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül'den flash itiraf!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül'den flash itiraf!

01 Nisan 2016, 09:10 0 Yorum

Gökhan Gönül transfer oluyor!

Gökhan Gönül transfer oluyor!

31 Mart 2016, 10:32 0 Yorum

Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!

Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!

26 Mart 2016, 14:45 0 Yorum

Gökhan Gönül'ün sakatlığı ne durumda Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Gökhan Gönül'ün sakatlığı ne durumda Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

28 Şubat 2016, 13:15 0 Yorum

Gökhan Gönül Açıkladı Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Gökhan Gönül Açıkladı Beşiktaş'a transfer olacak mı?

11 Şubat 2016, 16:49 0 Yorum

Tümer Metin Bebek'te yeni aşkıyla görüldü

Tümer Metin Bebek'te yeni aşkıyla görüldü

05 Şubat 2016, 09:16 0 Yorum

Sarı lacivertli yönetimden sessiz operasyon

Sarı lacivertli yönetimden sessiz operasyon

21 Ocak 2016, 15:05 0 Yorum

Gökhan Gönül ve Van Persie'nin sakatlıkları ciddi!

Gökhan Gönül ve Van Persie'nin sakatlıkları ciddi!

19 Ocak 2016, 16:35 0 Yorum

Gökhan Gönül'den sezonun ikinci yarısı için iddialı sözler

Gökhan Gönül'den sezonun ikinci yarısı için iddialı sözler

03 Ocak 2016, 15:07 0 Yorum

İspanyollardan Gökhan Gönül harekatı

İspanyollardan Gökhan Gönül harekatı

20 Aralık 2015, 12:32 0 Yorum

Fenerbahçe'nin yıldızını koparmak istiyorlar! Sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe'nin yıldızını koparmak istiyorlar! Sürpriz transfer hamlesi!

18 Aralık 2015, 17:08 0 Yorum

Gökhan Gönül'e Kadıköy'de sevgi seli

Gökhan Gönül'e Kadıköy'de sevgi seli

11 Aralık 2015, 00:27 0 Yorum

Gökhan Gönül'den Gaziantepspor Maçı Sonrası Rezil Saha Açıklaması

Gökhan Gönül'den Gaziantepspor Maçı Sonrası Rezil Saha Açıklaması

07 Aralık 2015, 09:35 0 Yorum

Ahmet Bulut Beşiktaş'a transfer müjdesi verdi!

Ahmet Bulut Beşiktaş'a transfer müjdesi verdi!

06 Aralık 2015, 01:42 0 Yorum