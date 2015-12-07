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Galatasaray'dan Diarra bombası!
17 Ağustos 2016, 15:17 0 Yorum
Ersun Yanal Fransa'ya gidiyor!
09 Temmuz 2016, 11:06 0 Yorum
Çağla Büyükakçay Sağlam Adımlar ile İlerliyor!
23 Mayıs 2016, 21:58 0 Yorum
Çağla Büyükakçay’ın Maçı Neden İptal Edildi?
23 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum
A Milli Bayan Basketbol Takımı Sloevnya'da
18 Mayıs 2016, 21:56 0 Yorum
Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Semih Öztürk Kimdir?
03 Mart 2016, 14:46 0 Yorum
Galatasaray'a Famara Diedhiou şoku
14 Ocak 2016, 09:30 0 Yorum
12 Gol 2 kırmızı kartlı maç tarihe geçti
04 Ocak 2016, 07:56 0 Yorum
Fransa Milli Kalecisi Benoit Costil Beşiktaş'ın Radarına Girdi
29 Aralık 2015, 14:35 0 Yorum
Milli Takım EURO 2016'da Adeta Cennete Düştü
26 Aralık 2015, 09:57 0 Yorum
Volkan Demirel Fransa EURO 2016'da olmayı çok istiyor
25 Aralık 2015, 07:33 0 Yorum
Zlatan Ibrahimovic'e Türkiye Yolu Göründü!
24 Aralık 2015, 12:15 0 Yorum
Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusuna Fransa'dan Sürpriz Talip
24 Aralık 2015, 11:58 0 Yorum
O Ülkeye Türk Akını Tam İki Milyon Ev Aldık
07 Aralık 2015, 14:52 0 Yorum