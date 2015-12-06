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FIFA'nın 210.Üyesi Kosova!
14 Mayıs 2016, 10:23 0 Yorum
FIFA'dan gelen haber madrid ekiplerinin yüzünü güldürdü
30 Ocak 2016, 11:56 0 Yorum
Trabzonspor'a FİFA ve CAS Müjdesi
22 Ocak 2016, 12:37 0 Yorum
Usain Bolt yine geçti Messi geride kaldı
04 Ocak 2016, 11:04 0 Yorum
2015 Yılının golü Selçuk İnan'dan!
28 Aralık 2015, 13:52 0 Yorum
Cüneyt Çakır Yılın Hakemi Ödülüne Layık Görüldü
22 Aralık 2015, 09:45 0 Yorum
Blatter ve Platini men edildi! Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi!
21 Aralık 2015, 15:38 0 Yorum
Putin şimdi de futbol dünyasını sarsıyor! Şok eden açıklamalar!
18 Aralık 2015, 15:30 0 Yorum
FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası başlıyor
09 Aralık 2015, 14:28 0 Yorum
FIFA Kokartlı Hakemlerimizden Ali Palabıyık'a U19 UEFA Ligi Maçı
08 Aralık 2015, 12:47 0 Yorum
Galatasaray Uefa için sahaya çıkacak
07 Aralık 2015, 11:39 0 Yorum
Platini ve Blatter için karar tarihi
06 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum