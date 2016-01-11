Arama Sonuçları
Çin ligi ilk maçında Ersan Gülüm'den iki gol!
04 Mart 2016, 13:08 0 Yorum
Çin kulübüne transferi gerçekleşen Ersan Gülüm konuştu
09 Şubat 2016, 10:40 0 Yorum
Ersan Gülüm'den Veda Açıklaması
08 Şubat 2016, 21:49 0 Yorum
Kartalın Ersan Gülüm planı başka!
02 Şubat 2016, 16:54 0 Yorum
Ersan Gülüm kararlı ayrılmak istiyor!
24 Ocak 2016, 10:35 0 Yorum
Ersan Gülüm'e eşinden onay çıkmadı
23 Ocak 2016, 12:01 0 Yorum
Beşiktaş'ta gündem Ersan Gülüm gidecek mi kalacak mı?
17 Ocak 2016, 13:25 0 Yorum
Çin kulübünden Ersan Gülüm ısrarı servet önerdiler
11 Ocak 2016, 08:59 0 Yorum