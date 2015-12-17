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Emre Çolak La Liga’da Forma Giyecek
21 Mayıs 2016, 14:01 0 Yorum
Emre Çolak Galatasaray’dan Ayrılıyor
20 Mayıs 2016, 19:01 0 Yorum
Galatasaray Sabri ve Emre Çolak Hakkında Kararını Açıkladı!
14 Mayıs 2016, 10:32 0 Yorum
Emre Çolak'tan Levent Tüzemen'e sert cevap
22 Nisan 2016, 11:12 0 Yorum
Emre Çolak ve Rodriguez hakkında son kararı Mustafa Denizli verdi
28 Ocak 2016, 14:57 0 Yorum
Emre Çolak düşünmeden 2 katı teklifi reddeti
22 Ocak 2016, 08:52 0 Yorum
Emre Çolak'ın Kaderi Sonunda Belli Oldu
18 Ocak 2016, 09:51 0 Yorum
Hikmet Karaman'dan Marko Marin ve Emre Çolak İtirafı
17 Ocak 2016, 14:42 0 Yorum
Antalyaspor Emre Çolak Transferini Diretiyor
17 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum
Emre Çolak hakkında ortaya atılan iddialar dan çok rahatsız
04 Ocak 2016, 08:09 0 Yorum
Galatasaray'da Emre Çolak için son karar geldi
04 Ocak 2016, 08:02 0 Yorum
Mustafa Denizli istemedi şimdi paylaşılamıyor
03 Ocak 2016, 15:31 0 Yorum
Mustafa Denizli 9 Futbolcuyu gözden çıkardı
17 Aralık 2015, 11:29 0 Yorum