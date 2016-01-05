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Emenike'den Fenerbahçe taraftarına umut dolu mesaj
18 Haziran 2016, 14:50 0 Yorum
Nani İngiliz basınına konuştu ve isyan etti!
10 Nisan 2016, 10:55 0 Yorum
Emenike transfer olacak kulüp arıyor!
08 Nisan 2016, 07:52 0 Yorum
Fenerbahçe İbrahimovic için PSG'nin kapısını çalacak!
01 Nisan 2016, 09:22 0 Yorum
Emmanuel Emenike sözleşme şartları dudak uçuklattı
31 Ocak 2016, 12:02 0 Yorum
Emmanuel Emenike transferinin rakamları belli oldu
29 Ocak 2016, 13:43 0 Yorum
Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike düğümü çözülüyor
28 Ocak 2016, 13:48 0 Yorum
Fenerbahçe'de Transfer Emmanuel Emenike'nin Elinde!
26 Ocak 2016, 16:04 0 Yorum
Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike krizi erken başlayacak gibi görünüyor
22 Ocak 2016, 16:18 0 Yorum
Slaven Bilic'den Emmanuel Emenike açıklaması
22 Ocak 2016, 13:51 0 Yorum
Hayat Emmanuel Emenike'ye Güzel
18 Ocak 2016, 18:51 0 Yorum
Emmanuel Emenike Fenerbahçe'nin başına dert oldu
18 Ocak 2016, 10:15 0 Yorum
Fenerbahçe'ye Emmanuel Emenike şoku
12 Ocak 2016, 19:30 0 Yorum
Nijerya Basınından Emmanuel Emenike Bombası
08 Ocak 2016, 08:33 0 Yorum
Değerini Katlayan Emmanuel Emenike durdurulamıyor
05 Ocak 2016, 07:20 0 Yorum