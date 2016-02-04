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Tudor istifa etti mi?
19 Temmuz 2017, 20:38 0 Yorum
Dursun Özbek'ten UEFA ve transfer yasağı açıklaması!
17 Ağustos 2016, 15:19 0 Yorum
Dursun Özbek'ten Mehmet Topal itirafı
11 Ağustos 2016, 14:50 0 Yorum
Hakan Şükür’e Galatasaray şoku
27 Temmuz 2016, 08:00 0 Yorum
Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti
11 Temmuz 2016, 09:31 0 Yorum
Dursun Özbek O Kupayı İstiyor!
24 Mayıs 2016, 11:52 0 Yorum
Fatih Altaylı “Galatasaray Acilen Başkan Özbek’ten Kurtulmalı”
23 Mayıs 2016, 21:01 0 Yorum
Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!
06 Mayıs 2016, 08:32 0 Yorum
Özbek Haldun Üstünel kartını çekti
28 Nisan 2016, 13:26 0 Yorum
Yarsuvat herkese saydırdı!
23 Nisan 2016, 18:01 0 Yorum
Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler
22 Nisan 2016, 11:52 0 Yorum
Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak
09 Nisan 2016, 07:22 0 Yorum
Mustafa Denizli istedi Dursun Özbek olumsuz yanıt verdi!
03 Mart 2016, 09:40 0 Yorum
Denizli'nin yerine sürpriz adaylar!
29 Şubat 2016, 10:07 0 Yorum
Dursun Özbek'ten itiraf gibi açıklama geldi!
27 Şubat 2016, 16:54 0 Yorum
Kötü gidişin faturası ikisine birden kesildi!
27 Şubat 2016, 14:09 0 Yorum
Şok mağlubiyetin ardından Dursun Özbek aldığı karar ile şaşırttı!
26 Şubat 2016, 15:34 0 Yorum
Dursun Özbek tepkilere dayanamadı ve hesabını kapattı!
26 Şubat 2016, 09:07 0 Yorum
Olay maçın sonrasında Cimbomun başkanı konuştu!
22 Şubat 2016, 11:52 0 Yorum
Dursun Özbek olaylı maç sonrası hakeme sitem etti
22 Şubat 2016, 10:24 0 Yorum
Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!
10 Şubat 2016, 12:50 0 Yorum
Dursun Özbek Sneijder ve Podolski hakkında iddiaları yanıtladı
09 Şubat 2016, 10:38 0 Yorum
UEFA ile ilgili konuşan Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar
05 Şubat 2016, 12:50 0 Yorum
Dursun Özbek'ten camiaya nefes aldıran açıklamalar
04 Şubat 2016, 10:37 0 Yorum