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Tudor istifa etti mi?

Tudor istifa etti mi?

19 Temmuz 2017, 20:38 0 Yorum

Dursun Özbek'ten UEFA ve transfer yasağı açıklaması!

Dursun Özbek'ten UEFA ve transfer yasağı açıklaması!

17 Ağustos 2016, 15:19 0 Yorum

Dursun Özbek'ten Mehmet Topal itirafı

Dursun Özbek'ten Mehmet Topal itirafı

11 Ağustos 2016, 14:50 0 Yorum

Hakan Şükür’e Galatasaray şoku

Hakan Şükür’e Galatasaray şoku

27 Temmuz 2016, 08:00 0 Yorum

Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti

Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti

11 Temmuz 2016, 09:31 0 Yorum

Dursun Özbek O Kupayı İstiyor!

Dursun Özbek O Kupayı İstiyor!

24 Mayıs 2016, 11:52 0 Yorum

Fatih Altaylı “Galatasaray Acilen Başkan Özbek’ten Kurtulmalı”

Fatih Altaylı “Galatasaray Acilen Başkan Özbek’ten Kurtulmalı”

23 Mayıs 2016, 21:01 0 Yorum

Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

06 Mayıs 2016, 08:32 0 Yorum

Özbek Haldun Üstünel kartını çekti

Özbek Haldun Üstünel kartını çekti

28 Nisan 2016, 13:26 0 Yorum

Yarsuvat herkese saydırdı!

Yarsuvat herkese saydırdı!

23 Nisan 2016, 18:01 0 Yorum

Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler

Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler

22 Nisan 2016, 11:52 0 Yorum

Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak

Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak

09 Nisan 2016, 07:22 0 Yorum

Mustafa Denizli istedi Dursun Özbek olumsuz yanıt verdi!

Mustafa Denizli istedi Dursun Özbek olumsuz yanıt verdi!

03 Mart 2016, 09:40 0 Yorum

Denizli'nin yerine sürpriz adaylar!

Denizli'nin yerine sürpriz adaylar!

29 Şubat 2016, 10:07 0 Yorum

Dursun Özbek'ten itiraf gibi açıklama geldi!

Dursun Özbek'ten itiraf gibi açıklama geldi!

27 Şubat 2016, 16:54 0 Yorum

Kötü gidişin faturası ikisine birden kesildi!

Kötü gidişin faturası ikisine birden kesildi!

27 Şubat 2016, 14:09 0 Yorum

Şok mağlubiyetin ardından Dursun Özbek aldığı karar ile şaşırttı!

Şok mağlubiyetin ardından Dursun Özbek aldığı karar ile şaşırttı!

26 Şubat 2016, 15:34 0 Yorum

Dursun Özbek tepkilere dayanamadı ve hesabını kapattı!

Dursun Özbek tepkilere dayanamadı ve hesabını kapattı!

26 Şubat 2016, 09:07 0 Yorum

Olay maçın sonrasında Cimbomun başkanı konuştu!

Olay maçın sonrasında Cimbomun başkanı konuştu!

22 Şubat 2016, 11:52 0 Yorum

Dursun Özbek olaylı maç sonrası hakeme sitem etti

Dursun Özbek olaylı maç sonrası hakeme sitem etti

22 Şubat 2016, 10:24 0 Yorum

Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!

Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!

10 Şubat 2016, 12:50 0 Yorum

Dursun Özbek Sneijder ve Podolski hakkında iddiaları yanıtladı

Dursun Özbek Sneijder ve Podolski hakkında iddiaları yanıtladı

09 Şubat 2016, 10:38 0 Yorum

UEFA ile ilgili konuşan Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar

UEFA ile ilgili konuşan Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar

05 Şubat 2016, 12:50 0 Yorum

Dursun Özbek'ten camiaya nefes aldıran açıklamalar

Dursun Özbek'ten camiaya nefes aldıran açıklamalar

04 Şubat 2016, 10:37 0 Yorum