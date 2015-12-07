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PKK Yaptığı Katliamı Köylülerin Üzerine Attı!
15 Mayıs 2016, 14:53 0 Yorum
Diyarbakırlı çocuklardan duygulandıran davranış!
16 Şubat 2016, 13:27 0 Yorum
Diyarbakır'da Fenerbahçe'ye sıcak karşılama
09 Şubat 2016, 10:12 0 Yorum
Yeni Yılda Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Yaktı
02 Ocak 2016, 00:10 0 Yorum
Diyarbakır'da PKK'lı 18 terörist daha öldürüldü
20 Aralık 2015, 14:16 0 Yorum
2 Rus ajanı Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı
18 Aralık 2015, 16:24 0 Yorum
İstanbul’da düzenlenen Diyarbakır yürüyüşüne polisten müdahale
15 Aralık 2015, 11:49 0 Yorum
Diyarbakırlı küçük çocuğun polis sevgisi görülmeye değer
07 Aralık 2015, 11:51 0 Yorum