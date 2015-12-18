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Beşiktaş'ta kaleci Boyko kiralandı!
31 Ağustos 2016, 19:52 0 Yorum
Beşiktaş'ta mutlu son lisanslar çıktı!
29 Ocak 2016, 13:53 0 Yorum
Beşiktaş'ta Denys Boyko'nun maaşı belli oldu
22 Ocak 2016, 11:52 0 Yorum
Denys Boyko testlerden geçti turp gibi
21 Ocak 2016, 11:42 0 Yorum
Kaleci transferinde mutlu son Denys Boyko Beşiktaş'ta
19 Ocak 2016, 16:43 0 Yorum
Dnipro teknik direktöründen transfer açıklaması
15 Ocak 2016, 15:11 0 Yorum
Takımı ile Antalya'ya gelen Denys Boyko açıklamalarda bulundu
14 Ocak 2016, 11:21 0 Yorum
Douglas Silva ve Denys Boyko transferinde mutlu son
28 Aralık 2015, 07:11 0 Yorum
Denys Boyko ve Douglas Silva Bacelar Beşiktaş ile anlaştı
18 Aralık 2015, 13:21 0 Yorum
Beşiktaş Ocak ayının transfer bombasını iki yıldız isimle patlattı
18 Aralık 2015, 13:16 0 Yorum