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Cristiano Ronaldo “Bu Maç Hayatımızın Maçı”
24 Mayıs 2016, 15:56 0 Yorum
Zidane: Ronaldo Maça Hazır Olacak
24 Mayıs 2016, 12:19 0 Yorum
Ronaldo'dan kötü haber!
28 Nisan 2016, 13:19 0 Yorum
Amal Saber'in Cristiano Ronaldo itirafları gündeme bomba gibi düştü!
01 Mart 2016, 07:56 0 Yorum
Ronaldo dayanamadı arkadaşlarına büyük sitem!
28 Şubat 2016, 13:54 0 Yorum
Cristiano Ronaldo çapkınlıkta sınır tanımıyor!
20 Şubat 2016, 11:03 0 Yorum
Cristiano Ronaldo'nun yeni reklam filmi tık rekoru kırıyor
04 Şubat 2016, 09:25 0 Yorum
Irina Shayk'a kaynana baskısı pes ettirdi
01 Şubat 2016, 10:44 0 Yorum
Cristiano Ronaldo Yatırımda Rekor Kırdı
28 Ocak 2016, 08:45 0 Yorum
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo dönemi bitiyor mu?
07 Ocak 2016, 09:04 0 Yorum
Cristiano Ronaldo'dan annesine servet değerinde hediye
02 Ocak 2016, 11:26 0 Yorum
Mirtha Sosa'dan Real Madrid'in Yıldızı Cristiano Ronaldo'ya inanılmaz teklif
26 Aralık 2015, 10:05 0 Yorum
Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint-Germain açıklaması kafaları karıştırdı
17 Aralık 2015, 18:31 0 Yorum
Real Madrid'e Villarreal şoku! Villarreal 1 Real Madrid 0
14 Aralık 2015, 02:36 0 Yorum
Cristiano Ronaldo Lionel Messi'nin rekorununu peşinde!
09 Aralık 2015, 14:10 0 Yorum