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John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!
18 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum
Beşiktaşlı Futbolcuya Chelsea’den Teklif!
17 Mayıs 2016, 12:09 0 Yorum
Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti
19 Mart 2016, 17:32 0 Yorum
Premier Lig'de Chelsea çıkışını sürdürüyor!
28 Şubat 2016, 13:26 0 Yorum
Chelsea kendine geldi büyük fark!
22 Şubat 2016, 13:24 0 Yorum
Sezon sonunda Chelsea'de bir devir sona eriyor
01 Şubat 2016, 08:07 0 Yorum
Beklenen transfer resmileşti Pato Chelsea'de
30 Ocak 2016, 11:51 0 Yorum
Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!
25 Ocak 2016, 07:57 0 Yorum
Chelsea - Everton Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle
16 Ocak 2016, 14:36 0 Yorum
Fenerbahçe'den Falcao'ya yarım sezon için servet
04 Ocak 2016, 08:52 0 Yorum
Chelsea'den Breel Embolo'ya servet!
03 Ocak 2016, 14:04 0 Yorum
Chelsea'den Mehmet Topal'a kanca
02 Ocak 2016, 10:32 0 Yorum
Chelsea'yi Diego Costa'da kurtaramadı
26 Aralık 2015, 19:54 0 Yorum
Chelsea'den Didier Drogba Bombası
21 Aralık 2015, 15:46 0 Yorum
Manchester'da Mourinho Sesleri
21 Aralık 2015, 12:55 0 Yorum
Didier Drogba Chelsea'ye geri döneceği haberlerini yalanladı
19 Aralık 2015, 12:12 0 Yorum
Chelsea Jose Mourinho ayrılığının arkasındaki gerçek belli oldu
18 Aralık 2015, 17:11 0 Yorum
İngiltere'den yükselen transfer sesleri! Fener'e geliyor!
18 Aralık 2015, 15:19 0 Yorum
Chelsea'nın yeni teknik direktörünü Kezman açıkladı!
18 Aralık 2015, 14:57 0 Yorum
Chelsea'de takımın başına geçecek hoca belli oldu
18 Aralık 2015, 13:54 0 Yorum
Büyük Sitem Abramovich'e tepkiler artıyor
17 Aralık 2015, 18:57 0 Yorum
Chelsea'de bir dönem sona erdi Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
17 Aralık 2015, 18:53 0 Yorum
Galatasaray'da John Obi Mikel Bombası
12 Aralık 2015, 13:09 0 Yorum