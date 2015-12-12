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John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!

John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!

18 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum

Beşiktaşlı Futbolcuya Chelsea’den Teklif!

Beşiktaşlı Futbolcuya Chelsea’den Teklif!

17 Mayıs 2016, 12:09 0 Yorum

Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

19 Mart 2016, 17:32 0 Yorum

Premier Lig'de Chelsea çıkışını sürdürüyor!

Premier Lig'de Chelsea çıkışını sürdürüyor!

28 Şubat 2016, 13:26 0 Yorum

Chelsea kendine geldi büyük fark!

Chelsea kendine geldi büyük fark!

22 Şubat 2016, 13:24 0 Yorum

Sezon sonunda Chelsea'de bir devir sona eriyor

Sezon sonunda Chelsea'de bir devir sona eriyor

01 Şubat 2016, 08:07 0 Yorum

Beklenen transfer resmileşti Pato Chelsea'de

Beklenen transfer resmileşti Pato Chelsea'de

30 Ocak 2016, 11:51 0 Yorum

Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!

Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!

25 Ocak 2016, 07:57 0 Yorum

Chelsea - Everton Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Chelsea - Everton Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

16 Ocak 2016, 14:36 0 Yorum

Fenerbahçe'den Falcao'ya yarım sezon için servet

Fenerbahçe'den Falcao'ya yarım sezon için servet

04 Ocak 2016, 08:52 0 Yorum

Chelsea'den Breel Embolo'ya servet!

Chelsea'den Breel Embolo'ya servet!

03 Ocak 2016, 14:04 0 Yorum

Chelsea'den Mehmet Topal'a kanca

Chelsea'den Mehmet Topal'a kanca

02 Ocak 2016, 10:32 0 Yorum

Chelsea'yi Diego Costa'da kurtaramadı

Chelsea'yi Diego Costa'da kurtaramadı

26 Aralık 2015, 19:54 0 Yorum

Chelsea'den Didier Drogba Bombası

Chelsea'den Didier Drogba Bombası

21 Aralık 2015, 15:46 0 Yorum

Manchester'da Mourinho Sesleri

Manchester'da Mourinho Sesleri

21 Aralık 2015, 12:55 0 Yorum

Didier Drogba Chelsea'ye geri döneceği haberlerini yalanladı

Didier Drogba Chelsea'ye geri döneceği haberlerini yalanladı

19 Aralık 2015, 12:12 0 Yorum

Chelsea Jose Mourinho ayrılığının arkasındaki gerçek belli oldu

Chelsea Jose Mourinho ayrılığının arkasındaki gerçek belli oldu

18 Aralık 2015, 17:11 0 Yorum

İngiltere'den yükselen transfer sesleri! Fener'e geliyor!

İngiltere'den yükselen transfer sesleri! Fener'e geliyor!

18 Aralık 2015, 15:19 0 Yorum

Chelsea'nın yeni teknik direktörünü Kezman açıkladı!

Chelsea'nın yeni teknik direktörünü Kezman açıkladı!

18 Aralık 2015, 14:57 0 Yorum

Chelsea'de takımın başına geçecek hoca belli oldu

Chelsea'de takımın başına geçecek hoca belli oldu

18 Aralık 2015, 13:54 0 Yorum

Büyük Sitem Abramovich'e tepkiler artıyor

Büyük Sitem Abramovich'e tepkiler artıyor

17 Aralık 2015, 18:57 0 Yorum

Chelsea'de bir dönem sona erdi Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Chelsea'de bir dönem sona erdi Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

17 Aralık 2015, 18:53 0 Yorum

Leicester City - Chelsea Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Leicester City - Chelsea Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

14 Aralık 2015, 13:04 0 Yorum

Galatasaray'da John Obi Mikel Bombası

Galatasaray'da John Obi Mikel Bombası

12 Aralık 2015, 13:09 0 Yorum