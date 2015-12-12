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Cami inşaatı çöktü yaralılar var

Cami inşaatı çöktü yaralılar var

15 Aralık 2015, 12:26 0 Yorum

PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor

PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor

12 Aralık 2015, 14:20 0 Yorum