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Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a şok iddia
12 Temmuz 2016, 12:28 0 Yorum
Cüneyt Çakır dünya gündemine oturdu
04 Mayıs 2016, 11:40 0 Yorum
Katar Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a özel davet
18 Mart 2016, 22:03 0 Yorum
Cüneyt Çakır'ın yolu bu sefer Arabistan Ligine düştü!
03 Mart 2016, 09:44 0 Yorum
Super Lig'de hakem tartışmaları bitmiyor!
01 Mart 2016, 09:04 0 Yorum
Cüneyt Çakır'a sinirlenen İngiliz güzel bakın ne yaptı!
25 Şubat 2016, 12:48 0 Yorum
Cüneyt Çakır'a önemli bir görev daha!
25 Şubat 2016, 08:22 0 Yorum
Cüneyt Çakır halı saha final maçını yönetti
11 Ocak 2016, 09:19 0 Yorum
Cüneyt Çakır 2015 yılının en iyi 3. hakemi oldu
04 Ocak 2016, 15:46 0 Yorum
Cüneyt Çakır'dan Euro 2016 açıklaması
29 Aralık 2015, 08:14 0 Yorum
Cüneyt Çakır Yılın Hakemi Ödülüne Layık Görüldü
22 Aralık 2015, 09:45 0 Yorum
Aziz Yıldırım'dan Vitor Pereira'ya Cüneyt Çakır tepkisi
18 Aralık 2015, 17:01 0 Yorum
Kimse bunu beklemiyordu José Mourinho'dan Cüneyt Çakır itirafı
10 Aralık 2015, 11:18 0 Yorum
İngiliz Basını Cüneyt Çakır'a Tam Not Verdi
10 Aralık 2015, 09:20 0 Yorum
Devler Liginde Cüney Çakır'a Kritik Atama
07 Aralık 2015, 12:07 0 Yorum
Şampiyonlar Lig'inde Dev Maç Cüneyt Çakır'ın
07 Aralık 2015, 11:55 0 Yorum