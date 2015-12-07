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Ali Şaşal Almanya Yolcusu
09 Temmuz 2016, 10:52 0 Yorum
E.Frankfurt’un Kaptanı Marco Russ’un Doping Testi Sonuçlandı!
19 Mayıs 2016, 10:04 0 Yorum
Ceyhun Gülselam Takımı Hannover’den Ayıldı!
15 Mayıs 2016, 14:02 0 Yorum
Wolfsburg Stuttgart’ı 40 Yıl Sonra Küme Düşürdü
15 Mayıs 2016, 07:40 0 Yorum
Bundesliga bu maçı konuşuyor Mainz'den lidere darbe!
03 Mart 2016, 08:00 0 Yorum
Bundesliga'da Kaan Ayhan bombası resmen patladı
03 Ocak 2016, 14:11 0 Yorum
Bundesliga'nın Parlayan Yıldızı Robert Lewandowski Son 3 Haftadır Suskun
07 Aralık 2015, 12:49 0 Yorum
Almanya Bundesliga'da Atınç Nukan Fırtınası Esiyor
07 Aralık 2015, 09:26 0 Yorum