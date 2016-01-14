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İlkay Gündoğan Manchester City ile Anlaştı!
23 Mayıs 2016, 10:19 0 Yorum
Manchester City İlkay Gündoğan’ın Peşinde!
22 Mayıs 2016, 22:00 0 Yorum
Bundesliga Ekibinden Emre Mor’a Yakın Takip
20 Mayıs 2016, 21:12 0 Yorum
Borussia Dortmund Hertha Berlin Deplasmanında Yara Aldı
06 Şubat 2016, 22:14 0 Yorum
Borussia Dortmund Liderin 5 Puan Gerisinde!
31 Ocak 2016, 13:48 0 Yorum
Yunus Mallı adım adım Borussia Dortmund’a ilerliyor
23 Ocak 2016, 16:22 0 Yorum
Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'a kancayı attı
16 Ocak 2016, 09:51 0 Yorum
Yunus Mallı için Borussia Dortmund devrede
14 Ocak 2016, 09:46 0 Yorum