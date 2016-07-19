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Beşiktaş ilk sınavında başarısız oldu

Beşiktaş ilk sınavında başarısız oldu

17 Temmuz 2017, 14:55 0 Yorum

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Oğuzhan Özyakup oldu

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Oğuzhan Özyakup oldu

17 Temmuz 2017, 14:16 0 Yorum

Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

06 Haziran 2017, 01:30 0 Yorum

Talisca: Beşiktaş'ta mutluyum

Talisca: Beşiktaş'ta mutluyum

20 Eylül 2016, 20:32 0 Yorum

TFF'den Beşiktaş'a yazılı cevap

TFF'den Beşiktaş'a yazılı cevap

19 Eylül 2016, 15:02 0 Yorum

Beşiktaş ve TFF'den Gomez harekatı!

Beşiktaş ve TFF'den Gomez harekatı!

05 Eylül 2016, 17:22 0 Yorum

Beşiktaşlı yıldızın hayatı kitap oldu!

Beşiktaşlı yıldızın hayatı kitap oldu!

02 Eylül 2016, 11:39 0 Yorum

Beşiktaş'ta kaleci Boyko kiralandı!

Beşiktaş'ta kaleci Boyko kiralandı!

31 Ağustos 2016, 19:52 0 Yorum

Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar

Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar

31 Ağustos 2016, 19:48 0 Yorum

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

26 Ağustos 2016, 14:54 0 Yorum

Beyaz TV'den büyük iddia!

Beyaz TV'den büyük iddia!

25 Ağustos 2016, 14:58 0 Yorum

Demirkol'dan şok sözler: Beşiktaş 7 hatanın 4'ünü de yaptı

Demirkol'dan şok sözler: Beşiktaş 7 hatanın 4'ünü de yaptı

17 Ağustos 2016, 15:21 0 Yorum

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Gidiyor

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Gidiyor

17 Ağustos 2016, 15:20 0 Yorum

Sosa çabuk unutulacak! Kartal'a Benficalı yıldız...

Sosa çabuk unutulacak! Kartal'a Benficalı yıldız...

17 Ağustos 2016, 15:12 0 Yorum

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

16 Ağustos 2016, 14:44 0 Yorum

Adriano Beşiktaş'a imzayı çaktı!

Adriano Beşiktaş'a imzayı çaktı!

08 Ağustos 2016, 13:57 0 Yorum

Beşiktaş, Erman Toroğlu'nu ve Mario Gomez'i yalanladı!

Beşiktaş, Erman Toroğlu'nu ve Mario Gomez'i yalanladı!

02 Ağustos 2016, 09:15 0 Yorum

Eto'o tamam ama yetmez! 2 bomba daha...

Eto'o tamam ama yetmez! 2 bomba daha...

29 Temmuz 2016, 08:55 0 Yorum

Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

25 Temmuz 2016, 13:15 0 Yorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan kritik açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan kritik açıklamalar

25 Temmuz 2016, 13:13 0 Yorum

İşte Mario Gomez'in yeni takımı...

İşte Mario Gomez'in yeni takımı...

22 Temmuz 2016, 10:47 0 Yorum

Beşiktaş, Mario Gomez'in yerini o yıldızla dolduracak!

Beşiktaş, Mario Gomez'in yerini o yıldızla dolduracak!

21 Temmuz 2016, 08:26 0 Yorum

Sosa Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Sosa Beşiktaş'ın teklifini reddetti

20 Temmuz 2016, 10:12 0 Yorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Michael Roll

Beşiktaş'ın yeni transferi Michael Roll

19 Temmuz 2016, 13:37 0 Yorum