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Adriano Beşiktaş'a imzayı çaktı!
08 Ağustos 2016, 13:57 0 Yorum
Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap
25 Temmuz 2016, 13:15 0 Yorum
Arda Turan gidiyor mu? Teknik direktör Enrique açıkladı!
21 Temmuz 2016, 12:34 0 Yorum
Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak
14 Temmuz 2016, 15:30 0 Yorum
Emre Mor'dan Arda Turan'a destek
18 Haziran 2016, 14:56 0 Yorum
Beyaz Show Bitiyor İddiaları Gündemde
21 Mayıs 2016, 23:00 0 Yorum
Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi
21 Mayıs 2016, 13:38 0 Yorum
İspanya Tam 42 Yıl Sonra Barcelona’da Maça Çıkacak!
18 Mayıs 2016, 12:03 0 Yorum
Ronaldinho Türkiye’ye Gelmek Üzere!
17 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum
Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı
15 Mayıs 2016, 13:58 0 Yorum
Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!
15 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum
Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu
14 Mayıs 2016, 17:14 0 Yorum
Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı
14 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum
La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor
14 Mayıs 2016, 16:51 0 Yorum
Barcelona'da Şampiyonluk Kutlaması Yapılmayacak!
14 Mayıs 2016, 09:58 0 Yorum
Arda Turan'ın Yeni Forması Belli Oldu!
13 Mayıs 2016, 14:11 0 Yorum
Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!
12 Nisan 2016, 23:38 0 Yorum
Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi
19 Mart 2016, 12:47 0 Yorum
Neymar'a para cezası!
18 Mart 2016, 22:26 0 Yorum
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu
16 Mart 2016, 23:05 0 Yorum
Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı
16 Mart 2016, 22:21 0 Yorum
Barcelona tarihinde bir Türk!
05 Mart 2016, 10:08 0 Yorum
Arda Turan'ın Barcelona'da attığı ilk gol izle
04 Mart 2016, 20:58 0 Yorum
İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!
03 Mart 2016, 16:46 0 Yorum