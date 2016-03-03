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Adriano Beşiktaş'a imzayı çaktı!

Adriano Beşiktaş'a imzayı çaktı!

08 Ağustos 2016, 13:57 0 Yorum

Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

25 Temmuz 2016, 13:15 0 Yorum

Arda Turan gidiyor mu? Teknik direktör Enrique açıkladı!

Arda Turan gidiyor mu? Teknik direktör Enrique açıkladı!

21 Temmuz 2016, 12:34 0 Yorum

Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak

Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak

14 Temmuz 2016, 15:30 0 Yorum

Emre Mor'dan Arda Turan'a destek

Emre Mor'dan Arda Turan'a destek

18 Haziran 2016, 14:56 0 Yorum

Beyaz Show Bitiyor İddiaları Gündemde

Beyaz Show Bitiyor İddiaları Gündemde

21 Mayıs 2016, 23:00 0 Yorum

Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi

Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi

21 Mayıs 2016, 13:38 0 Yorum

İspanya Tam 42 Yıl Sonra Barcelona’da Maça Çıkacak!

İspanya Tam 42 Yıl Sonra Barcelona’da Maça Çıkacak!

18 Mayıs 2016, 12:03 0 Yorum

Ronaldinho Türkiye’ye Gelmek Üzere!

Ronaldinho Türkiye’ye Gelmek Üzere!

17 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum

Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı

Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı

15 Mayıs 2016, 13:58 0 Yorum

Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!

Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!

15 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum

Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu

Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu

14 Mayıs 2016, 17:14 0 Yorum

Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı

Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı

14 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum

La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor

La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor

14 Mayıs 2016, 16:51 0 Yorum

Barcelona'da Şampiyonluk Kutlaması Yapılmayacak!

Barcelona'da Şampiyonluk Kutlaması Yapılmayacak!

14 Mayıs 2016, 09:58 0 Yorum

Arda Turan'ın Yeni Forması Belli Oldu!

Arda Turan'ın Yeni Forması Belli Oldu!

13 Mayıs 2016, 14:11 0 Yorum

Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!

Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!

12 Nisan 2016, 23:38 0 Yorum

Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi

Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi

19 Mart 2016, 12:47 0 Yorum

Neymar'a para cezası!

Neymar'a para cezası!

18 Mart 2016, 22:26 0 Yorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu

16 Mart 2016, 23:05 0 Yorum

Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı

Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı

16 Mart 2016, 22:21 0 Yorum

Barcelona tarihinde bir Türk!

Barcelona tarihinde bir Türk!

05 Mart 2016, 10:08 0 Yorum

Arda Turan'ın Barcelona'da attığı ilk gol izle

Arda Turan'ın Barcelona'da attığı ilk gol izle

04 Mart 2016, 20:58 0 Yorum

İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!

İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!

03 Mart 2016, 16:46 0 Yorum