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İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
05 Ağustos 2016, 11:54 0 Yorum
Eskişehirspor ve Başakşehir Maçında Çıkan Olaylarla İlgili Açıklama!
15 Mayıs 2016, 13:40 0 Yorum
Fenerbahçeli Nani ve Kjaer Açıkladı!
13 Mayıs 2016, 10:21 0 Yorum
Beşiktaş Bombayı Patlattı O İsimle Anlaşıyor!
12 Mayıs 2016, 09:48 0 Yorum
Başakşehir 4 köşe çeyrek finale
01 Şubat 2016, 18:36 0 Yorum
Super Lig Ekiplerinin ilgilendiği futbolcu Pavel Kaderábek kimdir ?
15 Ocak 2016, 17:43 0 Yorum
Başakşehir Mehmet Batdal'ın sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı
24 Aralık 2015, 18:55 0 Yorum
Başakşehirli Mossoro'dan Hakem Cüneyt Çakır'a Sitem Dolu Sözler
14 Aralık 2015, 09:25 0 Yorum
Medipol Başakşehir Seriyi 7 Maç Sonra Bozdu
14 Aralık 2015, 09:13 0 Yorum
Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi!
06 Aralık 2015, 20:12 0 Yorum