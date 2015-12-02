Arama Sonuçları
İşte Mario Gomez'in yeni takımı...
22 Temmuz 2016, 10:47 0 Yorum
Cristiano Ronaldo “Bu Maç Hayatımızın Maçı”
24 Mayıs 2016, 15:56 0 Yorum
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu
16 Mart 2016, 23:05 0 Yorum
Madrid'de büyük kapışma! İşte çeyrek finale yükselen takım!
15 Mart 2016, 22:50 0 Yorum
Madrid derbisinde gülen taraf Atletico oldu!
27 Şubat 2016, 17:30 0 Yorum
İki kez kızaran Atletico Madrid kaybetti!
31 Ocak 2016, 09:59 0 Yorum
Arda Turan'ın Atletico Madrid Heyecanı
28 Ocak 2016, 20:12 0 Yorum
Atletico Madrid Gökhan Töre için Beşiktaş'a servet önerdi
17 Ocak 2016, 15:04 0 Yorum
Simon Kjaer'e Atletico Madrid Kancası
16 Ocak 2016, 18:21 0 Yorum
Atletico Madrid Çeyrek Final Biletini Kaptı
15 Ocak 2016, 08:50 0 Yorum
Galatasaray'dan İspanya Çıkarması Transfer Bombaları Patlayabilir
05 Ocak 2016, 08:14 0 Yorum
İspanya'da lider maç fazlası ile Atletico Madrid
03 Ocak 2016, 15:52 0 Yorum
Atletico Madrid 9 maç sonra seriyi bozuldu
21 Aralık 2015, 10:23 0 Yorum
Atletico Madrid kulübünden Gökhan Töre'ye servet
19 Aralık 2015, 11:12 0 Yorum
Fernando Torres en kötü sezonunu yaşıyor
18 Aralık 2015, 12:59 0 Yorum
Zidane'ın oğlu Luca Zidane rakibiyle kafa kafaya geldi!
02 Aralık 2015, 01:38 0 Yorum