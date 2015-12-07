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Yılın Futbolcusu Mesut Özil!

Yılın Futbolcusu Mesut Özil!

20 Mayıs 2016, 20:15 0 Yorum

Londra’da Yılın Futbolcusu Mesut Özil

Londra’da Yılın Futbolcusu Mesut Özil

20 Mayıs 2016, 14:51 0 Yorum

Arsenal Tottenham'ı Affetmedi!

Arsenal Tottenham'ı Affetmedi!

16 Mayıs 2016, 09:12 0 Yorum

Oğuzhan Özyakup'a Arsenal Kıskacı

Oğuzhan Özyakup'a Arsenal Kıskacı

14 Mayıs 2016, 17:37 0 Yorum

Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!

Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!

14 Mayıs 2016, 11:02 0 Yorum

Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!

Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!

11 Mayıs 2016, 20:02 0 Yorum

Everton, Arsenal'i zorlamadı

Everton, Arsenal'i zorlamadı

19 Mart 2016, 15:35 0 Yorum

Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı

Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı

16 Mart 2016, 22:21 0 Yorum

İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!

İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!

03 Mart 2016, 16:46 0 Yorum

Üst üste mağlubiyetler Arsenal'de moralleri bozdu!

Üst üste mağlubiyetler Arsenal'de moralleri bozdu!

03 Mart 2016, 08:17 0 Yorum

Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!

Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!

25 Ocak 2016, 07:57 0 Yorum

Premier Lig'e damga vurdu Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

Premier Lig'e damga vurdu Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

16 Ocak 2016, 10:05 0 Yorum

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor

12 Ocak 2016, 09:19 0 Yorum

İsmi şimdiden en iyiler arasında!

İsmi şimdiden en iyiler arasında!

31 Aralık 2015, 10:20 0 Yorum

Premier Lig'in tartışmasız yıldızı Mesut Özil

Premier Lig'in tartışmasız yıldızı Mesut Özil

29 Aralık 2015, 13:39 0 Yorum

Arsenal liderlik için çıktığı Southampton deplasmanında dağıldı

Arsenal liderlik için çıktığı Southampton deplasmanında dağıldı

27 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum

Arsenal'de Mesut Özil'le çok farklı

Arsenal'de Mesut Özil'le çok farklı

22 Aralık 2015, 09:32 0 Yorum

Mesut Özil Cami'ye Gidiyor

Mesut Özil Cami'ye Gidiyor

21 Aralık 2015, 12:22 0 Yorum

Mesut Özil'in istekleri şaşırttı

Mesut Özil'in istekleri şaşırttı

16 Aralık 2015, 09:24 0 Yorum

Arsenal'de Mesut Özil fırtınası tüm hızı ile devam ediyor

Arsenal'de Mesut Özil fırtınası tüm hızı ile devam ediyor

10 Aralık 2015, 15:27 0 Yorum

David Ospina Bombası Patlamak Üzere Yıldız Kaleci İle Anlaşma Sağlandı

David Ospina Bombası Patlamak Üzere Yıldız Kaleci İle Anlaşma Sağlandı

08 Aralık 2015, 09:43 0 Yorum

Arsenal'den Fenerbahçe'ye Dev Çalım

Arsenal'den Fenerbahçe'ye Dev Çalım

07 Aralık 2015, 14:39 0 Yorum

Mesut Özil'den Hayatımın Futbolu Açıklaması

Mesut Özil'den Hayatımın Futbolu Açıklaması

07 Aralık 2015, 13:49 0 Yorum