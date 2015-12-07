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Yılın Futbolcusu Mesut Özil!
20 Mayıs 2016, 20:15 0 Yorum
Londra’da Yılın Futbolcusu Mesut Özil
20 Mayıs 2016, 14:51 0 Yorum
Arsenal Tottenham'ı Affetmedi!
16 Mayıs 2016, 09:12 0 Yorum
Oğuzhan Özyakup'a Arsenal Kıskacı
14 Mayıs 2016, 17:37 0 Yorum
Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!
14 Mayıs 2016, 11:02 0 Yorum
Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!
11 Mayıs 2016, 20:02 0 Yorum
Everton, Arsenal'i zorlamadı
19 Mart 2016, 15:35 0 Yorum
Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı
16 Mart 2016, 22:21 0 Yorum
İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!
03 Mart 2016, 16:46 0 Yorum
Üst üste mağlubiyetler Arsenal'de moralleri bozdu!
03 Mart 2016, 08:17 0 Yorum
Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!
25 Ocak 2016, 07:57 0 Yorum
Premier Lig'e damga vurdu Almanya'da yılın futbolcusu seçildi
16 Ocak 2016, 10:05 0 Yorum
Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor
12 Ocak 2016, 09:19 0 Yorum
İsmi şimdiden en iyiler arasında!
31 Aralık 2015, 10:20 0 Yorum
Premier Lig'in tartışmasız yıldızı Mesut Özil
29 Aralık 2015, 13:39 0 Yorum
Arsenal liderlik için çıktığı Southampton deplasmanında dağıldı
27 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum
Arsenal'de Mesut Özil'le çok farklı
22 Aralık 2015, 09:32 0 Yorum
Mesut Özil Cami'ye Gidiyor
21 Aralık 2015, 12:22 0 Yorum
Mesut Özil'in istekleri şaşırttı
16 Aralık 2015, 09:24 0 Yorum
Arsenal'de Mesut Özil fırtınası tüm hızı ile devam ediyor
10 Aralık 2015, 15:27 0 Yorum
David Ospina Bombası Patlamak Üzere Yıldız Kaleci İle Anlaşma Sağlandı
08 Aralık 2015, 09:43 0 Yorum
Arsenal'den Fenerbahçe'ye Dev Çalım
07 Aralık 2015, 14:39 0 Yorum
Mesut Özil'den Hayatımın Futbolu Açıklaması
07 Aralık 2015, 13:49 0 Yorum