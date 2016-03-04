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Yıldırım Demirören'in arkadaşı Arda'ya yumruk mu attı?
17 Temmuz 2017, 13:52 0 Yorum
Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?
10 Haziran 2017, 21:58 0 Yorum
Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!
31 Ağustos 2016, 19:47 0 Yorum
Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap
25 Temmuz 2016, 13:15 0 Yorum
Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak
14 Temmuz 2016, 15:30 0 Yorum
Emre Mor'dan Arda Turan'a destek
18 Haziran 2016, 14:56 0 Yorum
Eyvah! EURO 96 ruhu geri döndü
18 Haziran 2016, 14:52 0 Yorum
Arda Turan Milli Takım'ı bırakıyor mu?
18 Haziran 2016, 14:40 0 Yorum
Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”
23 Mayıs 2016, 22:03 0 Yorum
Arda Turan Beşiktaş’a mı Geliyor?
22 Mayıs 2016, 11:04 0 Yorum
Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi
21 Mayıs 2016, 13:38 0 Yorum
Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı
15 Mayıs 2016, 13:58 0 Yorum
Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!
15 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum
Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı
14 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum
Arda Turan'ın Yeni Forması Belli Oldu!
13 Mayıs 2016, 14:11 0 Yorum
Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!
12 Mayıs 2016, 17:50 0 Yorum
Goal Açıkladı Arda Turan En Kötü ilk 11’de
11 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum
Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."
11 Mayıs 2016, 09:09 0 Yorum
Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!
12 Nisan 2016, 23:38 0 Yorum
UEFA'dan Arda Turan'a büyük onur!
08 Nisan 2016, 08:15 0 Yorum
Arda İngiltere maçında yok!
05 Nisan 2016, 07:24 0 Yorum
Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi
19 Mart 2016, 12:47 0 Yorum
Barcelona tarihinde bir Türk!
05 Mart 2016, 10:08 0 Yorum
Arda Turan'ın Barcelona'da attığı ilk gol izle
04 Mart 2016, 20:58 0 Yorum