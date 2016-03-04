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Yıldırım Demirören'in arkadaşı Arda'ya yumruk mu attı?

Yıldırım Demirören'in arkadaşı Arda'ya yumruk mu attı?

17 Temmuz 2017, 13:52 0 Yorum

Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?

Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?

10 Haziran 2017, 21:58 0 Yorum

Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!

Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!

31 Ağustos 2016, 19:47 0 Yorum

Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

25 Temmuz 2016, 13:15 0 Yorum

Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak

Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak

14 Temmuz 2016, 15:30 0 Yorum

Emre Mor'dan Arda Turan'a destek

Emre Mor'dan Arda Turan'a destek

18 Haziran 2016, 14:56 0 Yorum

Eyvah! EURO 96 ruhu geri döndü

Eyvah! EURO 96 ruhu geri döndü

18 Haziran 2016, 14:52 0 Yorum

Arda Turan Milli Takım'ı bırakıyor mu?

Arda Turan Milli Takım'ı bırakıyor mu?

18 Haziran 2016, 14:40 0 Yorum

Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

23 Mayıs 2016, 22:03 0 Yorum

Arda Turan Beşiktaş’a mı Geliyor?

Arda Turan Beşiktaş’a mı Geliyor?

22 Mayıs 2016, 11:04 0 Yorum

Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi

Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi

21 Mayıs 2016, 13:38 0 Yorum

Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı

Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı

15 Mayıs 2016, 13:58 0 Yorum

Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!

Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!

15 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum

Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı

Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı

14 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum

Arda Turan'ın Yeni Forması Belli Oldu!

Arda Turan'ın Yeni Forması Belli Oldu!

13 Mayıs 2016, 14:11 0 Yorum

Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!

Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!

12 Mayıs 2016, 17:50 0 Yorum

Goal Açıkladı Arda Turan En Kötü ilk 11’de

Goal Açıkladı Arda Turan En Kötü ilk 11’de

11 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum

Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."

Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."

11 Mayıs 2016, 09:09 0 Yorum

Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!

Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!

12 Nisan 2016, 23:38 0 Yorum

UEFA'dan Arda Turan'a büyük onur!

UEFA'dan Arda Turan'a büyük onur!

08 Nisan 2016, 08:15 0 Yorum

Arda İngiltere maçında yok!

Arda İngiltere maçında yok!

05 Nisan 2016, 07:24 0 Yorum

Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi

Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi

19 Mart 2016, 12:47 0 Yorum

Barcelona tarihinde bir Türk!

Barcelona tarihinde bir Türk!

05 Mart 2016, 10:08 0 Yorum

Arda Turan'ın Barcelona'da attığı ilk gol izle

Arda Turan'ın Barcelona'da attığı ilk gol izle

04 Mart 2016, 20:58 0 Yorum