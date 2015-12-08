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Rihanna ve Messi Antalya’ya Geliyor!
24 Mayıs 2016, 10:36 0 Yorum
7 Kıtanın En Güzel Kadını Bodrum'da Belli Oldu
14 Mayıs 2016, 17:27 0 Yorum
Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!
12 Mayıs 2016, 17:50 0 Yorum
Antalya'da bahis şikesi söylentisi TFF'ye açıklama yaptırdı
12 Ocak 2016, 12:33 0 Yorum
Şike şoku Türkiye'ye sıçradı büyük şok!
11 Ocak 2016, 13:45 0 Yorum
Antalya'da deprem korkulu anlar yarattı
03 Ocak 2016, 16:39 0 Yorum
Futbol cenneti Antalya’da şok düşüş
25 Aralık 2015, 16:12 0 Yorum
Samuel Eto Liderliğini Konuşturdu
16 Aralık 2015, 09:56 0 Yorum
Rus Gelinler Her Geçen Gün Artan Gerginliğin Bitmesini İstiyor
08 Aralık 2015, 17:12 0 Yorum